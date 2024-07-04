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Türk ve Fransız öğrenciler İstanbul ve Paris'in kültürel zenginliklerini keşfediyor

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Paris Yunus Emre Enstitüsü ile İbn Haldun Üniversitesi iş birliğinde ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DITIB) Fransa desteğiyle 'Yaşadığın Şehri Tanıyor Musun?' isimli proje hayata geçirildi. Proje kapsamında Türk ve Fransız öğrencilerin İstanbul ve Paris'in kültürel zenginliklerini keşfetmeleri amaçlanıyor.

Paris Yunus Emre Enstitüsü ile İbn Haldun Üniversitesi iş birliğinde ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DITIB) Fransa desteğiyle 'Yaşadığın Şehri Tanıyor Musun?' isimli proje hayata geçirildi. Proje kapsamında Türk ve Fransız öğrencilerin İstanbul ve Paris'in kültürel zenginliklerini keşfetmeleri amaçlanıyor.

Proje ile İstanbul ve Paris'in kültürel hazinelerine her iki ülkeden de bulunan katılımcıların tanık olması amaçlanıyor. Projenin içeriğinde şehirlerin kültürel ve tarihi özelliklerini yansıtan tematik geziler ve programlar bulunuyor. Projede iki kadim şehrin tarihi, sosyolojisi, akademisi ve medyası programlar dahilinde işlenen temalar arasında yer alıyor. İstanbul'da kültürel yolculuğa çıkıldığı program Üsküdar'ın tarihi güzelliklerinin keşfedilmesiyle başlandı. Programda Halil Berktay ile Arkeoloji Müzesine bir ziyaret gerçekleştirilirken İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümünden Zeynep Yıldırım'ın anlatımıyla Türk ve İslam Eserleri Müzesindeki eserler incelendi. Programın ikinci gününde tarihi Hipodrom, Alman Çeşmesi, Divan Yolu, Çemberlitaş, Sahaflar Çarşısı, Bayezid Camisi, Fatih Camisi ve Kariye Camisi gibi tarihi yarımadanın önemli noktaları ziyaret edildi. Gezinin devamında Zeynep Yıldırım ile Topkapı Sarayı keşfedilirken İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümünden Dr. Faruk Yaslıçimen ile Dolmabahçe Sarayı ziyaret edildi. Dolmabahçe Sarayı'nın tarihini anlatan Dr. Yaslıçimen, barok ve rokoko tarzının görüldüğü sarayın tarihteki öneminden, iç ve dış mimarisindeki inceliklere, sarayın içindeki tarihi eserlerden sarayda yaşanan tarihi olaylara kadar birçok ayrıntıyı öğrencilerle paylaştı.

KATILIMCILAR İKİ ÜLKENİN SIRLARINA TANIK OLACAK

Gezinin devamında İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden Prof. Dr. Alev Erkilet ile Süleymaniye Camisi önünde bir buluşma organize edildi. Programın devamında Küçük Ayasofya Camisi ve Sokullu Mehmet Paşa Camisi, TRT World ve Boğaziçi Üniversitesi, Süleymaniye Külliyesi, Kalenderhane Camisi, Sultanahmet Camisi ve Nuruosmaniye Camisi ziyaret edilecek. İstanbul'da gerçekleştirilen program boyunca İstanbul Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Suraiya Faroqhi gibi alanında uzman isimler de eşlik edecek. Akademi dünyasının bu seçkin isimlerinin rehberliğinde hem müze gezileri hem de seminerler gerçekleştirilerek, İstanbul ve Paris şehirlerinin sırlarına her iki ülkeden katılımcıların tanık olması amaçlanıyor.

PROJE AKADEMİK VE SANATSAL ÜRÜNLERLE DESTEKLENECEK

Proje aracılığıyla yeniden keşif şiarının gerçekleştirilmesi ve katılımcıların kendi şehirlerine ait tarihi ve kültürel yapıların detaylı bir şekilde tanıtılması isteniyor. Proje bitiminde katılımcılardan İstanbul ve Paris'e dair kendi yetenekleri doğrultusunda akademik veya sanatsal ürünler üretmesi ve ortak bir rapor hazırlanması planlanıyor. 'Yaşadığın Şehri Tanıyor Musun' adlı proje kapsamında 9 Temmuz 2024 tarihine kadar İstanbul'da çeşitli kültürel programlar düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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