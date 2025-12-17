Türk tarihinin anlatıldığı 'Genel Okuyucu Dizisi' kitapları tanıtıldı

TÜRK Tarih Kurumu'nun 94 yıllık akademik üretimini geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla hazırlanan Türk tarihine ilişkin 100 eserden oluşan 'Genel Okuyucu Dizisi' kitapları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilen törenle tanıtıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda; Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi olmak üzere 4 kurumun kütüphanelerini tek çatı altında buluşturan özel kütüphanenin açılışının da yapıldığı törene Bakan Ersoy'un yanı sıra, Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs, akademisyenler ve yazarlar katıldı. Türk Tarih Kurumu'nun 94 yıllık akademik üretimini geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayan 'Genel Okuyucu Dizisi' kitapları, 100 kitaplık seriyi barındırıyor. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı anısına alanlarının önde gelen isimleri tarafından hazırlanan 100 kitaplık seride; Sultan Alparslan'dan Atatürk'e önemli şahsiyetler, Semerkant'tan Bursa'ya tarihi kentler, Anadolu'nun fethinden dünya savaşlarına tarihte iz bırakan olaylar, Hititler'den Uygurlar'a kadar önemli medeniyetler, Ahilikten İttihat ve Terakki'ye kadar kurum ve kuruluşlar ile Osmanlı'da gündelik yaşamdan Türk-Ermeni ilişkilerine kadar toplumun gündeminde yer bulan meseleler yer alıyor.

'453 BİN 435 MATERYAL VAR'

Bakan Ersoy, 4 kurumun kütüphanelerinin birleştiği özel kompleksin hayırlı olmasını dileyerek, "4 kattan oluşan yapının her katı bir kurumumuzun kütüphanesine ait olup, 453 bin 435 materyal ve 200 kişi kapasiteli ortak okuyucu salonuyla hizmet vermektedir. Salonda ayrıca 16 adet tek kişilik özel çalışma odası yer almaktadır. Genel okuyucu salonuna bakan balkonlardaki raf alanları da toplamda yaklaşık 100 bin kitap kapasitesine sahiptir. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kütüphaneleri 'kutuphane.ayk.gov.tr' internet adresi üzerinden de hizmet vermekte; katalog taraması ise ortak otomasyon programı üzerinden yapılmaktadır" diye konuştu.

'TARİH SIKICIDIR ALGISI KIRILACAK'

Bakan Ersoy, 'Genel Okuyucu Dizisi' eserleri ile sadece bir yayın faaliyetini değil, milli kimliğin ve kültürel varlığın geleceğini ilgilendiren çok önemli bir adımın resmi başlangıcını gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "100 kitaplık bu proje, özellikle gençlerin 'Tarih sıkıcı ve anlaşılmazdır' algısını kırmak üzere ve tarihimizin temel meselelerini herkese hitap ederek anlatacak şekilde tasarlandı. Her bir eser, modern yayıncılık standartlarına uygun, görsel açıdan zenginleştirilmiş ve gençlerin hızla okuyup kavrayabileceği bir akıcılıkta kaleme alındı. Bu proje, gençliğe şunu söylüyor; 'Tarih, senin hikayendir. Onu başkalarının çarpıtmasına izin verme, kendi kaynaklarından öğren.' Tarih felsefesi açısından baktığımızda, bu serinin en önemli katkısı, geçmişi anlama yöntemini öğretmek olacaktır" ifadelerini kullandı.

Proje dahilindeki eserlerin; 'Türklerin Göç Yolları', 'Türk Kültür ve Sanatının İncelikleri', 'İlk Türk Topluluklarından Büyük Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Devletçiliğimiz', 'Tarihe Mal Olmuş Büyük Devlet Adamlarımız', 'Askeri Zaferlerimiz' ve 'İstiklal Mücadelelerimiz' gibi özellikle gençlerin sorularına ve ilgi alanlarına cevap verecek şekilde seçildiğini belirten Ersoy, "Bu eserler, gençlerimizin tarih meselelerinde gerek gündelik hayatlarında gerekse uluslararası platformlarda özgüvenle konuşabilmesi için onlara sağlam bir arka plan bilgisi sağlayacaktır. Kendi tarihini ve kültürünü bilen bir gençlik, dünyayla rekabet edebilir" açıklamasında bulundu.

'2026'DA 1OO ESER İSTİFADEYE SUNULACAK'

Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen ise "100 kitaptan oluşan bu devasa dizi, sadece bir yayın projesi değil; aynı zamanda ulusal hafızamızı gençleştiren, ortak geçmişimizle aramızdaki mesafeyi kapatan kültürel bir köprüdür. İlk yayımlanan 27 adet eser, bu dizinin ciddiyetini ve kalitesini ortaya koymaktadır. Binlerce basılan, hatta tükenen ve yeni baskıları yapılan eserler, bu projenin amacına uygun ilerlediğini gösterirken çalışma azmimizi de artırmaktadır. 2026 yılı sonuna kadar 100 eserin tamamı milletimizin ve tarih severlerin istifadesine sunulacaktır" dedi.