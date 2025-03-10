Türk Sanatçı ve Yazar Sayime Serra Erdoğan'a Özbekistan'da Vatan Onuru Nişanı

Törende yaptığı konuşmada Erdoğan, "Bu nişan, yalnızca bir ödül değil; ortak bir tarihin, paylaşılan mücadelenin ve kadınların yüzyıllardır süregelen direnişinin simgesidir. Sanatın ve edebiyatın gücüyle, kadınların sesini duyurmaya, tarihin izlerini geleceğe taşımaya devam edeceğim" dedi.

ÖDÜL SADECE BİR MADALYA DEĞİL GEÇMİŞTEN GELEN MİRAS

Erdoğan, Özbek halkına ve kardeşlerine en derin şükranlarını sunduğunu belirterek, Özbek Kadın Hakları Derneği Başkanı Sayın Ozoda Islomova'ya teşekkürlerini iletti.

Ödül, yalnızca bir madalya olmanın ötesinde, geçmişten süzülüp gelen bir miras ve sınırları aşan bir kardeşlik nişanesi olarak nitelendirildi. Sanatın ve edebiyatın birleştirici gücüyle, bu onurun Türkiye ve Özbekistan arasındaki kültürel ve tarihi bağları daha da güçlendirmesi temenni edildi.