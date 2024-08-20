Türk Kızılay'dan İnsani Yardım Günü'nde fotoğraf sergisi

ANKARA - Ankara'da Türk Kızılay tarafından Renda Köşkü'nde düzenlenen Dünya İnsani Yardım Günü etkinliği çerçevesinde iki fotoğraf sergisi açıldı.

Ankara'da bulunan Renda Köşkü ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Türk Kızılay, 'Humanitarian' (İnsani Yardım) ve 'Not A Target' (Hedef Değil) adlı iki fotoğraf sergisi açtı. Sergide Suriye'de yardım faaliyetleri yürütürken uğradığı saldırı sonucu şehit olan Kızılay çalışanı Mehmet Arif Kıdıman'a özel bir bölüm ayrıldı. Etkinliğe Ankara Valisi Vasip Şahin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Jessie Thampson, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Kızılay Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler katıldı.

"İnsani yardım çalışanları hedef değildir"

İnsani yardımın herkes tarafından ihtiyaç duyulabilecek bir alan olduğunu vurgulayan Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, "İnsani yardım alanında 19 Ağustos tarihinde bir araya gelerek tüm dünyanın tek ses bir şekilde, özellikle bu sene insani yardım çalışanlarının hedef olmadığı sloganına 'Not a target' cümlesinin sürekli tekrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bugün sizlerle bir fotoğraf sergisinde bir araya geldik" diye konuştu.

"Her biri insanlığa hizmet etme uğruna en büyük bedeli ödedi"

'İnsanlığı koru' kampanyası başlattıklarını ve insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin durması gerektiğini belirten IFRC Türkiye Delegasyonu Başkanı Thampson ise, "İnsanlık ruhunu kutlamak için bir araya geldiğimiz günde aynı zamanda dünyamızın insani yardım çalışanlarını ve onların hizmet verdiği insanları başarısızlığa uğrattığı acı gerçeğiyle de yüzleşmek zorundayız. Bu yılın başından beri 28 cesur Kızılhaç ve Kızılay gönüllümüzü ve personelimizi insani görevlerini yerine getirirken kaybettik. Bu Kızılay ve Kızılhaç personeli ve gönüllüleri için en ölümcül yıllardan biri. Bu bireylerin her biri kendi topluluklarında bir umut, cesaret ve direnç sembolüydü ve her biri insanlığa hizmet etme uğruna en büyük bedeli ödedi" şeklinde konuştu.