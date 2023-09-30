Türk Halkları Sinemacıları Forumu Özbekistan'da düzenlendi

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Özbekistan Sinemacılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen Türk Halkları Sinemacıları Forumu, Taşkent'te gerçekleştirildi. Forumda Türk halkları sinema sanatındaki güncel meseleler ele alındı ve Türk Halkları Sinemacılar Birliği'nin kurulması konusu detaylı olarak ele alındı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Özbekistan Sinemacılar Birliğinin işbirliğinde organize ettiği Türk Halkları Sinemacıları Forumu Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Foruma TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Azerbaycan Kültür Bakanı Danışmanı Orhan Fikretoğlu, Kazakistan Sinema Akademisi yetkilisi Ercan Cumabekov, Kırgızistan Sinemacılar Birliği yetkilisi Gülbara Tolomuşeva, "Türkmen Film" Genel Müdürü Arslan Eyeberdiyev ve Rusya'ya bağlı Tataristan'ın "Tatar Sinema" Stüdyosu Genel Müdürü Milyauşa Aytuganova'nın yanı sıra Türk ülkelerinden çok sayıda sinema sanatçısı ve uzman katıldı.

Forumun açılışında konuşan Özbekistan Sinemacılar Birliği Başkanı Firdavs Abduhalikov, Taşkent'te başlayan Taşkent Uluslararası Film Festivali kapsamında Türk Halkları Sinemacılar Forumu'nun yapılmakta olmasının kendileri için sevindirici olduğunu kaydederek, forumun Türk dünyası sinemacılarını bir araya getirmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Abduhalikov, forumda Türk halkları sinema sanatındaki güncel meselelerin ele alınacağını kaydederek, forumun çalışmalarına başarılar diledi.

Raev de, konuşmasına başlamadan önce Azerbaycan Parlamentosu Kültür Komisyonu Başkanı Ganira Paşayeva'nın vefatından derin üzüntü duyduğunu kaydederek, Paşayeva'nın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Forumun Özbekistan'da yapılmasının önemine değinen Raev, forumda, Türk Halkları Sinemacılar Birliğinin kurulmasıyla ilgili meseleleri ele alacaklarını kaydetti.

Raev, daha sonra forumla ilgili olarak Türk basınına yaptığı açıklamada, Taşkent Uluslararası Film Festivali kapsamında Türk dünyasının tüm ülkelerinden sinema sanatçılarının bir araya geldiklerini kaydetti. Raev, bu toplantının en büyük amacının Türk dünyası sinemacılarını bir araya getirmek ve ortak projeler gerçekleştirmek olduğunu vurguladı.

Forumda, Türk halkları sinemacılarını bir çatı altında birleştirecek bir birliğin kurulması konusunu detaylı olarak ele aldıklarını dile getiren Raev, "TÜRKSOY çatısı altında Türk Halkları Sinemacılar Birliğini kurmak üzeriyiz. Forumda, bununla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Siyasette, ekonomide ve diğer alanlarda Türk Dünyası yoğun işbirliğinde, kültür ve sinemada da ortak çalışmaları geliştirmek istiyoruz. Kurulacak birlik, Türk halkları sinema sanatının ve düşüncelerimizin yakınlaşmasına hizmet edecektir." ifadesini kullandı,

Katılımcılar, Türk Halkları Sinemacılar Birliğinin kurulmasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunurken, forumda ayrıca kurulacak birlik ile ilgili sunum yapıldı.