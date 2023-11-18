Türk Halk Müziği Sanatçısı Aygün Çam, Semahları Flash Bellek Üzerine Kaydetti

Globalleşen dünyada teknolojinin giderek gelişmesi, müzikteki dijitalleşme ile birlikte sırasıyla taş plak, kaset ve CD'lere rağbeti azalttı. Elazığ'da Türk halk müziği sanatçısı Aygün Çam ise derlediği ve albüm haline getirdiği semahları, flash belleke atarak bu açıdan halk müziği tarihindeki geçiş dönemine öncülük etti.

Küreselleşen dünyada 'hız' hızla değişiyor, müzik alanında da önemli değişimlere yol açıyor. Gelişen teknoloji, taş plak, kaset ve CD gibi geleneksel formatlardan dijitalleşen müzik dünyasında, sanatçıların projelerine yön veriyor. Elazığ'ın geleneksel Türk halk müziğinde öne çıkan sanatçı Aygün Çam, bu değişime liderlik ederek ' Baskil Semahları' adı altında derlediği albümünü 'flash bellek' üzerine kaydederek dinleyicileriyle buluşturdu.

Çalışmalarına ilişkin bilgi veren Çam, "Çeşitli akademik çalışmalar, kitaplardan sonra 2015 yılında kendi eserlerimden oluşan bir albüm yapmıştım. Bu albümü CD üzerinden dinleyicilerle buluşturmuştuk. 8 yıl aradan sonra bir albüm yapma kararı aldık. Baskil Semahları, Şeyh Hasan Köyü Semahları adında eserleri bir albüm yapma kararı aldık. Bu eserlerin ilk kez okunmasının dışında çok önemli bir vurguya değinmek istiyorum. Globalleşen, değişen ve dijitalleşen bir dönemde ilk kez bir albümü CD, kaset veya taş plaktan değil de 'flash bellek' üzerine kaydetmiş olduk. İlk kez bir Türk halk müziği flash bellek üzerinden dinleyicilerle buluşuyor. Bu da gösteriyor ki artık dördüncü nesle geçiş oldu. Taş plak, ardından kasetler ve daha sonra CD çalar dönemine geçiş olmuştu ve o dönemde bitti. Artık somut bir albüm istiyorsak, insanların daha rahat ulaşabilmesi için USB flash belleğe albümümüzün baskısını gerçekleştirdik. Buradaki amacımız, müzik piyasasının dijital ortama kayması sonrası geçmişten geleceğe uzanan bu halk müziği kültürünün somut olarak elde tutulabilmesi ve geleceğe aktarılması noktasında eser bırakmak istiyoruz" dedi. - ELAZIĞ