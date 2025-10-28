Türk Dünyası Piyanistler Buluşması Gaziantep'te Gerçekleştirildi
Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Türk Dünyası Piyanistler Buluşması' konserinde, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'den sanatçılar sahne aldı. Etkinlik, Türk dünyasının ortak ezgileri ve klasik piyano eserleri ile keyifli anlar sundu.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Sanat ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı iş birliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Türk Dünyası Piyanistler Buluşması" konseri gerçekleştirildi.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Türk dünyasından sanatçılar bir araya geldi.
Proje yöneticiliğini Doç. Dr. Samir Mirzayev'in yaptığı konserde, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'de ki sanatçılar sahne aldı.
Doç. Dr. Samir Mirzayev, Prof. Dr. Ergüzel Şahbaz, Pelin Ece Acar, Tagiat Arakkeyev, Öğr. Gör. Züleyha Abdulnayeva ve İlayda Asu da konser programında yer aldı.
Konsere, kemanda sanatçı Öğretim Elemanı Emin Beyazçiçek ve vokalde Seda Nur Kara katkı sundu.
İlgi gören etkinlikte, Türk dünyasının ortak ezgileri ile klasik piyano eserleri seslendirildi.
Etkinlik, sanatçılara çiçek ve hediye takdimi ile toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.