Haberler

Türk Dünyası Piyanistler Buluşması Gaziantep'te Gerçekleştirildi

Türk Dünyası Piyanistler Buluşması Gaziantep'te Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Türk Dünyası Piyanistler Buluşması' konserinde, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'den sanatçılar sahne aldı. Etkinlik, Türk dünyasının ortak ezgileri ve klasik piyano eserleri ile keyifli anlar sundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür Sanat ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı iş birliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Türk Dünyası Piyanistler Buluşması" konseri gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Türk dünyasından sanatçılar bir araya geldi.

Proje yöneticiliğini Doç. Dr. Samir Mirzayev'in yaptığı konserde, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'de ki sanatçılar sahne aldı.

Doç. Dr. Samir Mirzayev, Prof. Dr. Ergüzel Şahbaz, Pelin Ece Acar, Tagiat Arakkeyev, Öğr. Gör. Züleyha Abdulnayeva ve İlayda Asu da konser programında yer aldı.

Konsere, kemanda sanatçı Öğretim Elemanı Emin Beyazçiçek ve vokalde Seda Nur Kara katkı sundu.

İlgi gören etkinlikte, Türk dünyasının ortak ezgileri ile klasik piyano eserleri seslendirildi.

Etkinlik, sanatçılara çiçek ve hediye takdimi ile toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Yusuf Orak - Kültür Sanat
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Depremin vurduğu Sındırgı'da son durum! Bakan Yerlikaya ilçe merkezinden anlattı

Bakan, dün geceden bu yana sallanan ilçede! Son durumu anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilana çıkıldı

2 milyon lira gelire rağmen kimse olmak istemiyor! 5. kez ilan verildi
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.