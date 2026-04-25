'Türk Dünyası Musiki ve Şiir Şöleni', Sultanahmet'te gerçekleştirildi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, Türk dünyasının zengin kültürel mirasını sanatseverlerle buluşturmayı amaçlayan "Türk Dünyası Musiki ve Şiir Şöleni"ne ev sahipliği yaptı.

Kızlarağası Mehmed Ağa Medresesi'nde gerçekleştirilen programda Türk coğrafyasından birçok eser, solist Seide Ömer öncülüğünde Grup Rüzgar tarafından seslendirildi.

Kerküklü şair Ali Yağmuroğlu'nun selamlama konuşması yaptığı programda TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Türk dünyasıyla yüzyıllardan beri köklü bir birlikteliğin olduğunu belirterek, "Maalesef bu birliktelik koparıldı. Bu koparılışımızdan sonra yeniden birleşmenin, yeniden bir araya gelmenin adımları atıldı. Devletimiz, büyük bir hizmete öncülük etti. Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Bu teşkilat, hamdolsun şu anda büyük hizmetler yapıyor ama bizim gibi sivil toplum örgütlerine de büyük görevler düşüyor." dedi.

"Türk dünyasının kültürel birliği için sivil toplum olarak daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor"

Bıyıklı, TYB'nin Türk dünyasında kültürel birliğin inşası için merhum Mehmet Doğan'ın öncülüğünde yaklaşık 50 yıldır hizmet ettiğini dile getirerek, Türk dünyasında büyük hizmetlerde bulunan isimleri andı.

Türk Devletleri Teşkilatının altını kültürle dolduran şair ve yazarlara teşekkür eden Bıyıklı, şunları kaydetti:

"Türk dünyasının kültürel birliği için sivil toplum olarak daha fazla gayret göstermemiz gerektiğine inanıyoruz. Türk dünyasının yazar ve sanatçılarının Türkiye'de tanınması, üzerinde hassasiyetle durulması gereken önemli bir meseledir. Ortak kültürün diri tutulması noktasında entelektüellere büyük vazifeler düşmektedir. Türkiye Yazarlar Birliği olarak, birlik ideali doğrultusunda bugüne kadar pek çok faaliyete imza attık. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Bıyıklı, kültür ve sanatın birleştirici güce sahip olduğunun altını çizerek, "Bu alanda gerçekleştirilen her etkinlik, ortak hafızamızı güçlendiren kıymetli bir adımdır. İsmail Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' ülküsü, yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Ortak bir geçmişe sahip olan Türk dünyasının, müşterek bir gelecek inşa ederek birlikte yürümesini temenni ediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz program da bu gayretin bir tezahürüdür. Katılım sağlayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yaklaşık iki saat süren programda "Kınıfır Bedrenk Olur", "Kerkük Zindanı", "Ateşim Var, Külüm Yok", "Nazende Sevgilim", "Haydar Baba'ya Selam", "Sarı Gelin" ve "Anadır Arzulara Her Zaman Karabağ"ın arasında olduğu birçok eser seslendirildi.