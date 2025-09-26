Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Dil Kurumu işbirliğiyle düzenlenen "Dilde, Fikirde, İşte Birlik Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri"nin dördüncüsü, bu yıl çocuk edebiyatı dalında Ankara'da sahiplerini buldu.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleşen ödül töreni, Türk Dünyası Ezgileri Konseri ve Türk Dil Kurumu tanıtım filmiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ödül törenine gönderdiği video mesajla, ödül alan yazarları tebrik ederek, Türk Dil Bayramı'nı kutladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan törende yaptığı konuşmada, Dil Bayramı'nın 93'üncü yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, dilin en büyük miras ve değer olduğunu belirtti.

Birlikteliği ve beraberliği sağlamanın en önemli yolunun dil olduğunu vurgulayan Alpaslan, "Bu bayramlara, Türk dünyasının her bir ferdi büyük önem vermeli, büyük bir coşku ve şölenle kutlamalı." dedi.

Etkinliğin, Türk Devletleri Teşkilatı ve Türk Dil Kurumu işbirliğiyle hayata geçirildiğini anımsatan Alpaslan, "Türk dünyasının büyük bir birikimi olan tarihimizden ve edebiyatımızdan gelen birlikteliği ödüllere dönüştürerek farklılıkları ortaya çıkartmak, Türk Devletleri Teşkilatı'nın ve Dil Kurumumuzun Türk coğrafyasına büyük bir hediyesidir." şeklinde konuştu.

Gençlere önemli görevler düştüğünü vurgulayan Alpaslan, Türk dünyasının birlikteliğinin sağlanmasında gençlerin köklü kültür mirasından aldıkları ilhamla önemli çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Alpaslan, Türk dünyasında birlikteliğin sağlanmasıyla büyük Türk medeniyetinin barış, adalet ve refah değerlerinin yeniden dünyaya sunmanın mümkün olacağını dile getirdi.

"Dil, milletimizin geçmişi, bugünü ve geleceği demektir"

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs de Türk Dil Bayramı'nı kutlayarak, "Dil, milletimizin geçmişi, bugünü ve geleceği demektir. Dil, milleti millet yapan unsurların en önemlilerinden birisidir. Dünü bugüne, bugünü yarına bağlayan kocaman bir köprüdür dil. Toplumların en değerli hazinesidir. Çocuklarımıza kültür hazinemiz olan dilimizi en güzel, en temiz, en zengin haliyle teslim etmek bizim en önemli vazifemizdir." diye konuştu.

Çocukların güzel ahlak ve edebi eserlerle gelişmeleri gerektiğine işaret eden Örs, Türk Dil Kurumu olarak her zaman bu bilinçle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

"Dilin en saf ve en güçlü şekilde kök saldığı dönem çocukluk yıllarıdır"

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ise Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Ödülleri'nin ortak hafızanın devamı ve ortak geleceğin güçlendirilmesi için başlatılan bir geleneğin parçası olduğunu belirtti.

Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri'nin 2022'den bu yana verildiğini aktaran Mert, şöyle konuştu:

"Türk Dünyası Edebiyat Ödülleri, dillerimizin, canlı ve göz alıcı renklerinin birleşimini temsil ediyor. İnanıyorum ki bizler bu birlikteliği güçlendirdikçe Türk dünyasının sesi, dünya edebiyatında daha gür duyulacaktır. Unutmayalım ki, dilin en saf ve en güçlü şekilde kök saldığı dönem çocukluk yıllarıdır. Eğer bizler, çocuklarımızı kendi dilimizin masallarıyla büyütürsek, yarın onlar da kendi kültürüne ve kimliğine daha güçlü sarılacaklardır. Bu bakımdan, Türk Dil Kurumu çatısı altındaki birlikteliğimiz, ortak geleceğimize sahip çıkma arzumuzun bir tezahürü olarak anlaşılmalıdır."

Ödül alanlar

Azerbaycan'dan Prof. Dr. Zahid Halilov, Kazakistan'dan Saule Dosjan, Kırgızistan'dan Prof. Dr. Sülayman Risbayev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu ve Özbekistan'dan Mir'aziz A'zam ödüllerin sahibi oldu.