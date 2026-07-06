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Tunceli Müzesi, 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildi

Tunceli Müzesi, 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesi'nin 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildiğini duyurdu. Müze, eğitim ve ziyaretçi deneyimi kriterlerinde Avrupa'nın en iyisi olmak için yarışacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli Müzesi'nin Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri olan 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildiğini açıkladı.

Bakan Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tunceli Müzemiz, Avrupa'nın en saygın müzecilik ödüllerinden biri olan 2026 DASA Ödülü'ne aday gösterildi. Askeri bir kışlayı restore ederek Türkiye'nin önemli kent ve arkeoloji müzelerinden biri haline getirdiğimiz Tunceli Müzemiz, Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından eğitim, öğrenme olanakları ve ziyaretçi deneyimi kriterleri esas alınarak verilen 'Öğrenme Fırsatlarında Avrupa'nın En İyi Müzesi' ödülü için ülkemizi uluslararası platformda temsil edecek. Akademi jürisinin ilk değerlendirme aşamasını başarıyla geçerek '2026 DASA Ödülüne Aday Müze' unvanını kazanan müzemiz, daha önce 2022 yılında Avrupa Yılın Müzesi (EMYA) ve 2023 yılında da Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen Luigi Micheletti Ödülü'nde finale kalmıştı. Sonuçlar, 24-26 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Alicante şehrinde gerçekleştirilecek Avrupa Müze Akademisi yıllık toplantısında açıklanacak. Bu kıymetli başarıda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımı ve Bakanlığımızın müzecilik vizyonunu yaşatan herkesi gönülden tebrik ediyorum" dedi. Avrupa Müze Akademisi (EMA) tarafından verilen DASA Ödülü, müzelerin eğitim faaliyetleri, öğrenme olanakları ve ziyaretçilere sunduğu deneyimi esas alan değerlendirme kriterleriyle Avrupa'nın saygın müzecilik ödülleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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