Tunceli'de Mameki Fest Etkinlikleri Coşkuyla Gerçekleşti

Tunceli'de düzenlenen Mameki Fest kapsamında Buray ve Hasan Güneşdoğdu konser verdi. Sanatçılar, sevilen eserleriyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Tunceli'de düzenlenen Mameki Fest etkinlikleri kapsamında şarkıcı Buray ve müzisyen Hasan Güneşdoğdu konser verdi.

Valilik ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde Mameki Park'ta organize edilen konserde sahneye çıkan Hasan Güneşdoğdu, "Elgajiye", "Yaktırdın Yandırdın Beni", "Sunam Senden Evvel" şarkılarının yer aldığı çok sayıda eser seslendirdi.

Şarkıcı Buray ise seslendirdiği "Beni Affet", "Aşk mı lazım", "Olmuşum Leyla" gibi birçok şarkıyla vatandaşları doyasıya eğlendirdi.

Vatandaşlar da sanatçılarının şarkılarına eşlik ederek eğlendi.

Festival kapsamında yarın akşam Sevcan Orhan ve Grup Arjen sahne alacak.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat
