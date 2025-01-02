Tunceli'de Kış Manzaraları: Munzur ve Pülümür Vadilerinde Kırağı Görüntüleri
Tunceli'nin Munzur ve Pülümür vadilerinde soğuk hava nedeniyle ağaçlarda oluşan kırağı, çetin kış mevsiminin oluşturduğu güzel manzaralarla birleşti. El değmemiş doğası ve karlı dağ manzaralarıyla dikkat çeken vadiler, dronla görüntülendi.
Tunceli'deki Munzur ve Pülümür vadilerinde soğuk havanın etkisiyle ağaçlarda kırağı oluştu.
Çetin geçen kış mevsimi kentteki bazı noktalarda güzel manzaralar oluşturdu.
El değmemiş doğasıyla öne çıkan Munzur ve Pülümür vadilerinde de hava sıcaklığı gece sıfırın altına düştü.
Soğukların etkisiyle vadilerdeki akarsu kıyılarında bulunan meşe, kavak ve söğüt ağaçları kırağıyla kaplandı.
Karlı dağlarla bütünleşen ağaçların oluşturduğu doğal güzellik dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Kültür Sanat