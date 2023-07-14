Tunceli'de yapılan arkeolojik araştırmalar, Pülümür ilçesinde bulunan Gelin Odaları'nın kaya mezarları ve açık hava tapınım alanlarından oluşan büyük bir yapı kompleksi olduğunu ortaya koydu.

Tunceli'de bulunan 'Gelin Odaları'nın sırrı çözülüyor

TUNCELİ - Tunceli'de son zamanlarda yapılan arkeolojik araştırmalar, Pülümür ilçesinde bulunan Gelin Odaları'nın kaya mezarları ve açık hava tapınım alanlarından oluşan büyük bir yapı kompleksi olduğunu ortaya koydu. Demir Çağı'nda yapıldığı belirtilen kompleksin bölgede başka bir örneğinin olmadığı kaydedildi.

Pülümür ilçesinde kuzey-güney doğrultusunda uzanan yerden yaklaşık 150- 200 metre yükseklikteki sarp bir kayalık tepe üzerine inşa edilmiş olan Gelin Odaları, dört ayrı kaya mezarı, kaya fasadları, nişler, kaya platformları, kayaya oyulmuş merdivenler ve basamaklı tüneller, bu kompleksin temel unsurlarını oluşturuyor. Yöre insanları tarafından 'Kral Mezarı' olarak adlandırılan kaya mezarı yapısı, nişler ve bazı kaya fasadları, Gelin Odaları'nın Orta Demir Çağı'nda yapıldığına işaret ediyor. Arkeolojik sit alanının inşa edildikten sonra Helenistik Dönemde kullanıldığı düşünülüyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Erdoğan, yaptıkları arkeolojik araştırmalarla Gelin Odaları'nın büyük bir yapı kompleksinden oluştuğunu ortaya koyduklarını söyledi.

Gelin Odaları'nın temel unsurlarından bahseden Dr. Erdoğan, "Bu yapının temel unsurlarını dört ayrı kaya mezarı, kaya fasadları, nişler, kaya platformları, kayaya oyulmuş merdivenler ve basamaklı tüneller oluşturuyor. Gelin Odaları'nın genel olarak görünümünü tasvir etmek gerekirse iki ana kaya platformu üzerinde kurulduğu söylenebilir. Geniş bir alana yayılan ve içerisinde değişik tipte yapıları barındıran Gelin Odaları'nın Doğu Anadolu arkeolojisi için ayrıksı bir yere sahip olduğunu söylemek mümkün. Herhangi bir yerleşimden bağımsız bir nekropol, bu nekropol alanıyla ilişkili açık hava tapınım alanları içeren böyle bir yapı kompleksinin bir benzeri bölgede bulunmuyor" dedi.

Gelin Odaları'nın kaya mezarları olması nedeniyle atalar kültür ve ölümden sonra yaşam gibi çeşitli dinsel inanışlarına ev sahipliği yaptığını inandıklarının kaydeden Erdoğan, "Dolasıyla Gelin Odaları'nın çeşitli ritüellerin gerçekleştirildiği bir açık hava tapınım yapı kompleksini olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır" ifadelerini kullandı.