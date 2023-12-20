TraMod AWARDS 2023 Mimarlık ve Tasarım Yarışmasının Dereceye Girenleri Ödüllendirildi

Mimarlık ve tasarımda geleneksel ve modernlik arasındaki etkileşimleri konu alan ve jüri üyeleri arasında dünyaca ünlü mimarların yer aldığı uluslararası TraMod AWARDS 2023 yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Profesyonel ve öğrenci kategorisinde düzenlenen yarışma mimarlık, iç mimarlık, ürün ve moda tasarımı alanlarından oluştu. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde düzenlenen ödül törenine dünyaca ünlü mimarlar Emre Arolat, Tim Fu ve Arash Tehrani ile iç mimar Natalia Orca katıldı.

TraMod ACADEMY tarafından organize edilen, İstanbul Kültür Üniversitesi, İslami Azad Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ile birlikte düzenlenen yarışmanın direktörlüğünü Dr. Javad Eiraji üstlendi; jüri üyeleri arasında ulusal ve uluslararası tanınmış mimarlar, iç mimar ve moda tasarımcıları; Sanjay Puri, Emre Arolat, Alireza Taghaboni, Neslihan Dostoğlu, Ali A. Alrauf, Hatice Gökçe, Tim Fu, Alper Çabuk, Habibeh Madjdabadi, Osman Tutal, Rıza Najafian, Luca Poian, Rizvi Hasan, Siavaş Sufinejad, Adeyemo Shokunbi, Natalia Orca ve Arash G. Tahrani yer aldı.

Kültür Üniversitesi'nde düzenlenen ödül törenine İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Tutal, Prof. Dr. Alper Çabuk, Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Demirbaş, İslami Azad Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden Dr. Javad Eiraji, Y. Mimar Emre Arolat, Y. Mimar Tim Fu ve Arash Tehrani ile çok sayıda akademisyen, mimar, tasarımcı ve öğrenci katıldı.

PROF. DR. DOSTOĞLU: ARAMIZDA ÇOK ÜNLÜ MİMARLAR ve TASARIMCILAR VAR

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, "Bu etkinliği biz İran'da bulunan İslami Azad Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ile birlikte organize ediyoruz. Geleneksel ve modernite arasındaki işbirliğini ve entegrasyonu sağlayan ve bu konuda düşünmeye yönlendiren bir süreç içerisinde hem öğrencilerin, hem de profesyonellerin mimarlık, iç mimarlık, moda tasarımı ve endüstriyel tasarım gibi dört temel alanda proje üretmelerini bekledik. Bugün de aramızda çok ünlü mimarlar ve tasarımcılar var. Öğrencilerin ve profesyonellerin uluslararası ölçekteki bu ödülleri, oluşturulan sergide izlemelerini, projeleri görmelerini, özellikle öğrencilerimiz için uluslararası ortamla birebir buluşmayı sağlayacak bir etkinlik olmasını arzu ettik" dedi.

"YARIŞMAYA DÜNYANIN PEK ÇOK ÜLKESİNDEN KATILIM OLDU"

Prof. Dr. Dostoğlu, "Bu yarışmaya dünyanın pek çok ülkesinden katılım oldu. Öğrenciler burada ödül alanların, hangi kriterlere göre seçildiklerini projelere bakarak algılayabilirler ve kendi gelişimleri için bu çalışmaları değerlendirebilirler diye düşünüyoruz. Bu nedenle çok önemsiyoruz. İstanbul Kültür Üniversitesi hem uluslararası hem de ulusal ölçekte iki farklı üniversiteyle iş birliği yaptı. Bu tür iş birliklerinin sürmesinin, diyalogların gelişmesinin, hem akademisyenler, hem öğrenciler için, hem de kurumlar için çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"50 ÜLKEDEN 200'DEN FAZLA PROJE GELDİ"

İslami Azad Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden Dr. Javad Eiraji, TraMod AWARDS'ın, gelenek ve modernitenin mimarlıkta ve tasarımda nasıl yan yana olabileceğini gösterdiğini belirterek "Dünyanın en önemli mimarları ve tasarımcıları jüri olarak katıldı. Mimarlık, iç mimarlık, moda ve endüstri tasarımı gibi dört farklı kategoride profesyonel ve öğrenciler olmak üzere yarışma yapıldı. 50 ülkeden 200'den fazla proje geldi. Bu etkinliği İstanbul Kültür Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ile beraber yaptık. Bugün de kazananların ödüllerini takdim edeceğiz" dedi.

"PROJE YAPTIKLARI ZAMAN DAHA İYİ ANLAYABİLİRLER"

Dr. Eiraji, "Biz geçmişi ve gelenekleri bugün nasıl kullanabiliriz? Bunu göstermek istedik, bu çok önemli bir şey. Türkiye ve İran gibi kültürel coğrafyada bunlar çok önemli, bunları unutmamamız gerekiyor. Öğrencilerden çok fazla proje aldık, bu onlar için de çok önemli oluyor. Ülkelerinin, coğrafyalarının gelenekleri ve kültürleri var, geleneksel mimarlık tasarım tarzları var. Bir de bugün içinde yaşıyorlar, peki bu iki kavramı aynı zamanda nasıl kullanabilirler? Proje yaptıkları zaman daha iyi anlayabilirler, bu yoldan devam ediyoruz" diye konuştu.