Trakya Üniversitesi'nde Müzikle Şifa Deneyimi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde "Zamanın Ötesinde Ses, Bilim ve Şifa" konseri düzenlendi.

TÜ Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinin oluşturduğu "Crisantem Quartet Grubu", külliyenin medrese bölümünde ses terapisti Esra Okur ve nörobilim uzmanı Cemre Hoşcan Gökber eşliğinde performans sundu.

Konserde segah, nihavend ve rast makamlarından ilahi ve Türk musikisi örnekleri seslendirildi.

İzleyiciler konseri ilgiyle takip etti.

Grup üyesi Leyla Osmanzade Erkin, gazetecilere, külliyenin tarihi dokusunu müzikle buluşturduklarını söyledi.

Konuk sanatçıların desteğiyle özel konser hazırladıklarını belirten Erkin, "Külliyenin tarihi ruhunu yaşatmak, mekanın dokusunu müzikle buluşturmak istedik. Repertuvarımızı tamamen Türk müziği eserlerinden oluşturduk. Bugün sadece bir konser değil, aynı zamanda bir şifa ve frekans deneyimi yaşandı. Kristal çanaklar eşliğinde izleyiciler hem interaktif hem de bilimsel yolculuğa çıktı." diye konuştu.