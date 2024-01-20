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Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı: Sinanköy'deki 1500 yıllık şapel korunmalı

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Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Sinanköy köyündeki arkeolojik alanda yer alan 1500 yıllık Orta Çağ şapelinin korunması gerektiğini söyledi. Şapelin çimento fabrikasının faaliyetleri nedeniyle zarar gördüğünü belirten Beksaç, önleyici tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Trakya'nın en eski yerleşim bölgelerinden olan Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy köyündeki arkeolojik alanda yer alan 1500 yıllık Orta Çağ şapelinin korunması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Beksaç, AA muhabirine Sinanköy Antik Yerleşim Alanı'ndaki kaya oyma yapılı şapelin antik kentin yakınında yer alan çimento fabrikasının faaliyetleri nedeniyle zarar gördüğünü söyledi.

Kaya oyma şapelin tavanında çökmeler meydana geldiğini ve tahribata uğradığına dikkati çeken Beksaç, tarihi yapının risk altında olduğunu ifade etti.

Bölgede önleyici tedbirler alınması gerektiğini anlatan Beksaç, şunları kaydetti:

"Sinanköy'ün büyük mağara oluşumu şapelin bulunduğu kesim. Şapelin yan tarafında definlerin yapıldığı bölümler var. Kuzeye doğru olan bölümlerde ise bir manastırın birimlerini görebiliyoruz. 1970'lere kadar bu yapıların ayakta kaldığını biliyoruz. O dönemde köylülerden birinin dinamit atması sonrası manastırın bulunduğu alanda çökmeler meydana gelmiştir.

Günümüzde de yakınında bulunan çimento fabrikasının dinamit atmaları neticesinde her geçen gün tahribat oluyor. Özellikle büyük şapelin bulunduğu kesimde tavanda çökmelerle karşı karşıyayız. Burada acilen tedbirler alınmalı."

Antik kentin 1. derece arkeolojik sit alanı olduğunu belirten Beksaç, bölgenin korunarak geleceğe taşınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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