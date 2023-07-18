Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından panel düzenlendi

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından 'Yunanistan-Arnavutluk İlişkileri ve Çamerya Meselesi' konulu panel düzenlendi. Panelde konuşmacılar, tarihi ve siyasi ilişkileri ele aldılar.

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından "Yunanistan-Arnavutluk İlişkileri ve Çamerya Meselesi" konulu panel düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi yapılan panele İstanbul Topkapı Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Ak ve Dış Politika Uzmanı Dr. Erhan Türbedar katıldı.

Moderatörlüğünü Balkan Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu'nun yaptığı panel, Türbedar'ın "Çamerya Sorunu ve Yunanistan-Arnavutluk İlişkilerine Etkileri" konulu sunumu ile başladı.

Çamerya gibi konuların bazı etkinliklerdeki anma programları dışında unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Türbedar, Arnavutluk ile Yunanistan arasındaki tarihi ve siyasi ilişkilere değindi.

İlişkilerin dalgalı bir seyir izlediğini ifade eden Türbedar, iki ülke arasında dostluktan ziyade düşmanlık ve çatışmaların söz konusu olduğunu aktardı.

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Ak da panelde, "Balkanlarda Modern Bir Yunan Tragedyası: Çamerya Arnavutları Meselesi" sunumu gerçekleştirdi.

Balkanlar'ın tarihsel önemini anlatan Ak, bölgenin sürekli Avrupa tarafından ötekileştirildiğini ifade etti.

Ak, Balkan Savaşları sonrası Yunanistan'ın kontrolüne geçen bölgenin etnik yapısıyla ilgili bilgi verdi.

Panel, dinleyicilerin sorularıyla son buldu.

Akalın, buğday üreticilerine destek verilmesi gerektiğini belirtti

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, buğday üreticilerine destek verilmesi gerektiğini belirtti.

Akalın, İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, köylerdeki nüfusu artırmak için çözüm üretilmesi gerektiğini savundu.

Girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini ifade eden Akalın, "Her zaman söylediğimiz gibi bölgedeki köylerimiz boşalıyor. Niye boşalıyor? 7 liraya buğdayı mal ederseniz 5 liradan satarsanız o köylümüzü, çiftçimizi burada tutabilir miyiz, tutamayız. Küçük çiftçimiz kaçıyor. Biz kendi yerli üreticimizi düşünmek zorundayız. Özellikle küçük çiftçimiz yok olma durumunda." diye konuştu.

Tekin, Kıbrıs'ta çözümün iki devletli yapıdan geçtiğini belirtti

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Sinan Tekin, Kıbrıs sorununda tek çözümün iki devletli yapı olduğunu belirtti.

Tekin yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs konusundaki federal çözüm açıklamasının Kıbrıs'ta çözümsüzlüğü dayattığını bildirdi.

Adadaki tek çıkışın, iki devletli çözüm olduğunu ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye, KKTC'nin Türk ve İslam devletleri tarafından tanınması için üzerine düşeni fazlasıyla yapmalıdır. Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci olan KKTC, bundan sonra Güney'in top çevirmesinin bir parçası olamaz. Uluslararası kamuoyunu, KKTC'nin bağımsızlığını ve adadaki Türk nüfusun haklarını tanımaya çağırıyoruz."