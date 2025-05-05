Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü’nden Anneler Günü Sergisi: Gelenekten Geleceğe
Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü, Anneler Günü için hazırlanan 'Gelenekten Geleceğe' sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergide farklı el sanatları ve tasarım eserleri yer alıyor. Vali ve belediye başkanı açılışta yer aldı.
Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce Anneler Günü için hazırlanan "Gelenekten Geleceğe" sergisi açıldı.
Enstitüde 6 ayda hazırlanan ve el sanatları, fotoğraf, kuyumculuk, seramik, tekstil ile moda tasarımı alanlarındaki eserlerden oluşan serginin açılışını Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özlem Esertürk yaptı.
Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sibel Karabina, AA muhabirine, yapılan ürünlerin el emeğiyle hazırlandığını ifade ederek, "Eserler, Trabzon'un yöresel ve geleneksel el sanatlarını yansıtmaktadır. Sergimiz üç gün açık kalacak. Bütün vatandaşlarımız davetlidir." dedi.
Sergiyi gezen davetliler, ürünler hakkında bilgiler aldı.