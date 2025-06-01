Trabzon Müzesi, 10 Bin Yıl Öncesine Ait İnsan İzlerini Sergiliyor

Bu müzede 10 bin yıl öncesine ait insan izleri sergileniyor

Trabzon Müzesi yaklaşık 8 yıldır süren restorasyon çalışmalarının ardından ziyaretçilere açıldı

Müzede Roma dönem M.S 2-3-4 yüzyılları ait birçok eserin yanı sıra geç Osmanlı dönemine ait onlarca eser sergileniyor

TRABZON - Trabzon Müzesi (Kostaki Konağı) yaklaşık 8 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılırken müzede, Trabzon'da yaşamış 10 bin yıl öncesine ait ilk insan izleri sergileniyor.

Trabzon'un Düzköy ilçesi sınırlarında bulunan Koskarlı Mağarası'nda bulunan çakmaktaşı ve obsidiyen (volkanik cam) gibi ham maddelerden üretilmiş yontma taş el aletleri Trabzon'un ilk meskünlarının 10 bin yıl önce yaşadığını ortaya koyarken, bu döneme ait kalıntılar Trabzon Müzesinde sergileniyor.

Restorasyon ve teşhir düzenleme geçtiğimiz günlerde tamamlanan Trabzon Müzesi 30 Mayıs 2025 günü tekrar ziyarete açılırken müzede, Trabzon'da 10 bin yıl önce yaşamış insan izlerinin yanı sıra Roma dönemi M.S 3-4 yüzyıllarına ait Zeus heykelciği başı, M.S 2 yüzyıl Roma dönemi Peplos giyen kadın heykelciği, M.S 3-4 Roma dönemine ait adak kabartmanın yanı sıra antik Yunan ve Romalılar dönemine ait heykeltıraşlar, taş, kil, metal, ahşap veya diğer malzemeler ve geç Osmanlı dönemine ait onlarca eser sergileniyor.

Yapılan restorasyon çalışmalarının ardından tarihi eserler büyük bir titizlikle oluşturulan özel bölümlerde sergilenirken müzede onlarca eserler ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Müzede, ilk insan izlerinin bulunduğu özel bölümde "Trabzon'da ilk insan izleri. Son yıllarda Trabzon çevresinde yapılan yüzey araştırmaları ve kazıları, bölgenin günümüze yaklaşık 10 bin yıl öncesinden itibaren yerleşim gördüğünü ortaya çıkarmıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Çalışkan başkanlığındaki bir ekip tarafından Düzköy ilçesi sınırlarında bulunan Koskarlı Mağarası'nda bulunan çakmaktaşı ve obsidiyen (volkanik cam) gibi ham maddelerden üretilmiş yontma taş el aletleri Trabzon'un ilk meskünlarının 10 bin yıl önce mağara tipi yerlerde yaşadığını ortaya koymuştur. Son arkeolojik araştırmalar aynı zamanda Trabzon ve çevresinde Demir Çağı sonlarına kadar yerel halklar tarafından iskan edildiğine dair arkeolojik veriler sunmaktadır. M.Ö 7. yüzyıl sonlarında Trabzon'da bir Yunan kolinisi kurulduğu sırada kentte yerel bir halkın yaşadığı anlaşılmaktadır" yazısı yer alıyor.

Müzede, antik Yunan ve Romalılar dönemine ait heykeltıraşlar, taş, kil, metal, ahşap veya diğer malzemeler yer alırken müzede Roma dönemi M.S 3-4 yüzyılları Zeus heykelciği başı, Roma dönemine ait M.S 2 yüzyıl Peplos giyen kadın heykelciği, yine Roma dönemine ait M.S 3-4 yüzyıllar adak kabartması özel bölümde sergileniyor.

Müzede geç Osmanlı dönemine ait eserlerde yer alırken özellikle o döneme ait silahlar, seramikler, küpler, giysiler dikkat çekiyor.