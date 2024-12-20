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Trabzon Mutfağının Zenginlikleri Kitapla Tanıtıldı

Trabzon Mutfağının Zenginlikleri Kitapla Tanıtıldı
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Akif Şen'in kaleme aldığı 'Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı' kitapları tanıtıldı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kitabın bölge mutfağının değerlerini kaydedecek önemli bir eser olduğunu vurguladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akif Şen tarafından kaleme alınan ve Trabzon mutfağından örnekler barındıran "Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı" kitapları "Geleneksel Lezzetler" ve "Kültürel Değerler"in tanıtımı yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Belediyenin Botanik Park Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, kitabın hazırlanmasına destek olmaktan mutluluk duyduklarını, eserin Trabzon mutfağının tanıtılmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Trabzon'a ait tatların ve geçmişte yapılan yemeklerin orijinal haliyle bir eserde yer almasının önemli olduğunu dile getiren Genç, "Şu ana kadar böyle bir eser çıkmadı. İlk defa hocamızın emekleriyle ortaya çıktı. Büyük bir emek ve gayret gösterdi. Bütün hemşerilerimizle buluşarak bu eseri ortaya çıkardı. Şehrimizde güzel bir zenginlik ve çeşitlilik olduğunu görmemiz lazım." diye konuştu.

Trabzon'un turizmde öne çıktığını ve çok sayıda insanın kente geldiğini belirten Genç, "Ziyaret edilmesi için şehrimizin birçok yönü var. Gelen ziyaretçiler şehre ait bir yemeği tatmak istiyor. Gaziantep, Hatay, Afyon mutfaklarını biliyoruz. Trabzon'u da gastronomide sürece dahil etmek istiyoruz. Bize ait olanlarla bu zenginliğimizi öne çıkaralım. İşte bu eser bu anlamda çok kıymetli. Hocama çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık." dedi.

Doç. Dr. Mehmet Akif Şen de Trabzon mutfağını dünyaya duyurmak istediğini ifade ederek, "Trabzon mutfağıyla alakalı çok eserin veya ürünün olmadığı söylendiğini, ancak içine girdiğinizde, köyleri dolaştığınızda, birçok ürünün yer aldığını görüyoruz. Biz de Trabzon'un mutfak kültürünü araştırmaya karar verdik ve kitap sonuçlandı. Alanında uzman akademisyenlerle nasıl bir yol izleyeceğimizi değerlendirdik." diye konuştu.

Trabzon'un 18 ilçesindeki 85 köyde, 2 yıllık araştırmalarında 437 kişiyle görüştüğünü söyleyen Şen, "Ciddi bir emek verildi. Teyzelerin dizlerinin dibinde oturduk, bizlere anlattılar. Bu bir yemek kitabı değil, mutfak kültürünü öne alan bir akademik çalışmadır. Mutfak kültürü toplumların aynasıdır. Trabzon mutfağında görsellik çok ön plana çıkmamıştır ama çok değerli ürünler var." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Meryem Sürmen, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, AK Parti Arsin İlçe Başkanı Hasan Kızıltan, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayfer Cihan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Kültür Sanat
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