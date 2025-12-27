"Mattia Ahmet Minguzzi" adlı belgesel Trabzon Film Festivali'nde gösterime sunuldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Trabzon Film Festivali"nin dördüncü gününde "Mattia Ahmet Minguzzi" adlı belgeselin gösterimi yapıldı.

İstanbul'da 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Minguzzi'nin vefatından sonra ailesinin yaşadıklarının anlatıldığı 13 dakikalık belgesel, festival kapsamında şehir merkezindeki sinema salonunda gösterildi.

Yönetmenliğini Fuzule Tezcan'ın yaptığı belgeseli izleyenler arasında Minguzzi'nin anneannesi Aynur Akıncılar, teyzesi Aylin İyiyazıcıoğlu ile kuzenleri de yer aldı.

Minguzzi ailesi ile tanışma ve belgesel çekim sürecine ilişkin katılımcılara bilgi veren Fuzule Tezcan, "Ahmet, hepimizi birleştiren bir güç oldu." dedi.

Aylin İyiyazıcıoğlu da Trabzon halkının yeğenine sahip çıktığını belirterek, "Bizleri yalnız bırakmayan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Buraya gelmiş olmanız çok kıymetli." diye konuştu.