Haberler

"Mattia Ahmet Minguzzi" adlı belgesel Trabzon Film Festivali'nde gösterime sunuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Trabzon Film Festivali'nde 'Mattia Ahmet Minguzzi' adlı belgesel izleyiciyle buluştu. 15 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybeden Minguzzi'nin ailesinin yaşadığı zorlukları anlatan belgeseli yönetmeni Fuzule Tezcan ile ailesi de izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Trabzon Film Festivali"nin dördüncü gününde "Mattia Ahmet Minguzzi" adlı belgeselin gösterimi yapıldı.

İstanbul'da 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Minguzzi'nin vefatından sonra ailesinin yaşadıklarının anlatıldığı 13 dakikalık belgesel, festival kapsamında şehir merkezindeki sinema salonunda gösterildi.

Yönetmenliğini Fuzule Tezcan'ın yaptığı belgeseli izleyenler arasında Minguzzi'nin anneannesi Aynur Akıncılar, teyzesi Aylin İyiyazıcıoğlu ile kuzenleri de yer aldı.

Minguzzi ailesi ile tanışma ve belgesel çekim sürecine ilişkin katılımcılara bilgi veren Fuzule Tezcan, "Ahmet, hepimizi birleştiren bir güç oldu." dedi.

Aylin İyiyazıcıoğlu da Trabzon halkının yeğenine sahip çıktığını belirterek, "Bizleri yalnız bırakmayan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Buraya gelmiş olmanız çok kıymetli." diye konuştu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı canlı yayında sorularımızı yanıtlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 7 ayrılık birden

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Tam 7 ayrılık birden
4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem

4 gün sonra başlıyor! Tapu işlemlerinde yeni dönem
Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil

Kaşıntı şikayetiyle gitti, burnundan çıkanlar akıl alır gibi değil
Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı: Kira paramdı

Tıkanan tuvalet için çıkan faturayı duyunca hayatının şokunu yaşadı
Galatasaray ve Fenerbahçe'ye aynı isim! 80 milyon euroluk yıldız, 'İstanbul'a gidiyor' diyerek duyurdular

80 milyon euroluk yıldız, "İstanbul'a gidiyor" diyerek duyurdular
Battal Gazi'nin Zıpzıp'ı Necdet Kökeş'ten kötü haber

Yeşilçam'ın emektarından kötü haber