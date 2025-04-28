5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren açıklama: 1 hafta sürebilir

5 ülkeyi etkileyen elektrik kesintisiyle ilgili endişelendiren sözler
Karanlığa gömülen İspanya'da üçüncü seviye alarm çağrısı: Ordu devreye girsin

Karanlığa gömülen ülkede üçüncü seviye alarm: Ordu devreye girsin
Neredeyse her gün tüketiyoruz! Pazar ve marketten alınan 11 ürün zehirli çıktı

Pazar ve marketten satın alınan 11 ürün zehirli çıktı
İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

İngiliz boksörün Türk şoförü komalık ettiği anlar kamerada

Trabzon'da Yöresel Lezzetler Kermesi Düzenlendi

Trabzon'da Yöresel Lezzetler Kermesi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'e ait yöresel lezzetlerin yer aldığı kermes, Trabzon'da gerçekleştirildi. Bayburtlular Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte çeşitli yöresel yemekler ve el işleri satışa sunuldu.

Trabzon'da, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin'e ait yöresel lezzetlerinin bir araya geldiği kermes açıldı.

Bayburtlular Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneğince hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Trabzon Doğu Karadeniz Bölgesine Yöresel Mutfak Mirası Yaşatıyor" projesi kapsamında Kahramanmaraş Caddesi'nde kermes düzenlendi.

Kermeste lor dolması, gendime çorbası, su böreği, kuşburnu marmelatlı tatlı çorba ve pazılı borani gibi yöresel yemekler ile tatlılar satışa sunuldu.

El işlerinin yanı sıra takıların da yer aldığı kermes ilgi gördü.

Bayburtlular Dayanışma, Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Saadettin Okay, dernek olarak ilk kez yöresel yemeklerden oluşan lezzetleri, düzenledikleri kermeste Trabzonlularla buluşturduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.