Haberler

Trabzon'da tezhip sergisi açıldı

Trabzon'da tezhip sergisi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ortahisar Halk Eğitim Merkezi desteğiyle hazırlanan 'Vefa' adlı tezhip sergisi, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergide yaklaşık 150 eser yer alıyor ve bir hafta boyunca açık kalacak.

Trabzon'da "Vefa" adlı tezhip sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ortahisar Halk Eğitim Merkezinin desteğiyle usta öğretici Selma Berber ve kursiyerlerinin hazırladığı sergi, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, burada yaptığı konuşmada, tezhip sanatının büyük bir sabır ve sevgiyle icra edilebileceğini söyledi.

Uygun, sanatın önemine değinerek, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Mesleki Eğitim Şube Müdürü Hasan Öztorun ile usta öğretici Berber ve sergide eserleri yer alan Çağatay Çakıroğlu da davetlilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi, Uygun ve beraberindekiler tarafından kesildi.

Yaklaşık 150 eserinin yer aldığı sergiyi gezen davetliler, ilgililerden bilgi aldı.

Sergi, bir hafta açık kalacak.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversitelileri fuhşa teşvik eden 6 şüpheli gözaltına alındı

Üniversitelileri sapıkların elinden böyle kurtardılar
Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal
Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarlık para trafiğini böyle yönetmişler

Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame: Milyarları böyle aklamışlar
Her desteklediği takım kaybedince yeniden üzülmemek için çareyi bakın nasıl buldu

Desteklediği her takım kaybedince yine ağlamamak için bakın ne yaptı
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi
Trump'ın uçak değişikliğiyle ilgili çarpıcı iddia: Füze savunma sistemi bulunmuyor

Trump'a bak sen! Gizemli hamlenin gerekçesi anlattığı gibi değilmiş
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı