Trabzon'da Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Devam Ediyor

Trabzon'da bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festivalin üçüncü gününde, Trabzon Devlet Tiyatrosu Halil Ayan Salonu'nda 'mask atölyesi' düzenlendi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, hayal güçlerini kullanarak tasarladıkları maskelerle eğlenceli zaman geçirdi.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, AA muhabirine çocukları tiyatroyla buluşturmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Çocukların hayal gücünü kullanmalarının önemine değinen Uzuner, şöyle devam etti:

"Mask atölyesinde minik misafirlerimiz bizlerle birlikte oluyorlar. Minik misafirlerimize personelimiz ve sanatçılarımız eşlik ediyor. Burada önemli olan minik misafirlerimizin hayal gücüyle yola çıkmak, onlarla birlikte çalışmak bir tasarım yapmak sonunda bunları sunmak bunlarla oyun oynamak. Çıkış noktamız tamamen onların hayal gücü. Tabii ki teknik anlamda biz de onlara destek veriyoruz. Onları özgür bırakıyoruz."

Mask atölyesinden sorumlu ressam Özlem Toprakçı ise hem geri dönüşümü hem de yaratıcılığı çocuklara aktarmaya çalıştıklarını vurguladı.

Çocukların atölye çalışmasından mutlu ayrıldıklarını dile getiren Toprakçı, "Çocuklara kendileri el becerileriyle neler üretebileceklerini göstermeye, yaratıcı yönlerini açığa çıkarmaya çalıştık. Sanata olan ilgiyi de artırmış oluyoruz böylece. Kendi ürettikleri şeyi kullandıklarında daha mutlu oluyorlar. Çocukların eğitim olarak bu yönlerini geliştirmemiz gerekiyor. Sanata onları daha çok katmamız gerekiyor. Özellikle bu şehirdeki tiyatroyla çocukları bir araya getirmemiz gerekiyor." diye konuştu.