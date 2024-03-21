Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Türkiye-Japonya Teknik İşbirliği Müzecilik Deneyimlerinin Paylaşılması Paneli Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, "Türkiye- Japonya Teknik İşbirliği Müzecilik Deneyimlerinin Paylaşılması" konulu panel organize edildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki panele, Vali Aziz Yıldırım, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Daisuke Watanabe, JICA Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Yıldırım, Türkiye-Japonya ilişkilerine değinerek, "Japonlarla olan münasebetlerimiz çok güçlü ve sıcak ilişkiler üzerine kuruludur. Aramızdaki mesafeler gönüllerimizde yok. Japonya sanki kapı komşumuz gibi." ifadelerini kullandı.

KTÜ tarafından gerçekleştirilen, Japonya ile Türkiye'nin kültürel ve teknik iş birliğini ele alan panelde olmaktan şehir adına mutluluk duyduğunu belirten Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu:

"Zengin bir kültürel mirasa sahip olan Anadolu toprakları sanat tarihi açısından bir açık hava müzesi hüviyetindedir. Geleceği inşa etme ve ortak kültürel kimlikle toplum bilincini perçinlemek üzere geçmişin aydınlatılması ve sonraki nesillere aktarılması bakımından müzeciliğin önemi aşikardır. Bu itibarla, disiplinlerin birlikte çalışması ve birbirine katkı sunmaları bir gerekliliktir. Kültürler arası iletişim bağlamında müzecilik ve arkeoloji alanında çalışmış Türk ve Japon kültürü uzmanlarının fikir alışverişlerinin burada paylaşılması her iki ülke açısından da çok verimli olacaktır."

Yıldırım, panelin Trabzon'da yapılmasının önemi hakkında da şunları kaydetti:

"Şehrimiz köklü bir tarihe sahip, geçmişten aldığı güçle geleceğine yön veren bir şehirdir. Özellikle müzecilik ve arkeoloji alanında yapılacak çalışmalar hem şehrimizin bu anlamda hangi konumda olduğunu bizlere gösterecek hem de geleceğe dair yapabileceğimiz bu türden çalışmalara ışık tutacaktır. Bu bağlamda KTÜ'ye, yine üniversitemizin arkeoloji bölümüne, alanında uzman Japon araştırmacılarımıza bu kıymetli çalışmada bir araya geldikleri için teşekkür ediyor, panel verilerinin şehrimize ve her iki ülkemize de hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Karadeniz Teknik Üniversitesi Hamdullah Çuvalcı Aziz Yıldırım Türkiye Japonya Trabzon Japon Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İSTANBUL Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! TEKİRDAĞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Tekirdağ Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAMSUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Samsun Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MERSİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | MERSİN Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ESKİŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Eskişehir Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! SAKARYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Sakarya Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ERZURUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Erzurum Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! HATAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | HATAY Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Ordu Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Diyarbakır Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MUĞLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Muğla Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! DENİZLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Denizli Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! MARDİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Mardin Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! BURSA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Bursa Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi! GAZİANTEP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Gaziantep Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title