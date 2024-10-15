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Trabzon'da 'Tersten Varoluş' Resim Sergisi Açıldı

Trabzon'da 'Tersten Varoluş' Resim Sergisi Açıldı
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Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi Bihter Akyol Dayi’nin eserlerinin yer aldığı 'Tersten Varoluş' adlı sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 19 Ekim’e kadar devam edecek.

Trabzon'da, "Tersten Varoluş" adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Bihter Akyol Dayi'nin yağlı boya, akrilik ve epoksi kaplama gibi çeşitli tekniklerle hazırladığı çalışmalardan oluşan sergi, Güzel Sanatlar Galerisi'nde yer alıyor.

Dayi, iki senedir tuval ve kağıt üzerine yaptığı resimlerle ilk sergisini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sanatseverlerin sergisine beklediğinden çok ilgi gösterdiğini ifade eden Dayi, "Sanatta yeterlik programında geliştirdiğim çalışmalarım ve yazdığım tez üzerine yaptığım okumalarla birlikte gelişen bir sergi. Toplum bilimden de plastik sanatta boşluk algısından da etkilendim." dedi.

Dayi, 19 Ekim'e kadar devam edecek 35 eserinin sergisine sanatseverleri davet etti.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Kültür Sanat

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Kültür Sanat trabzon Kültür Sanat Yaşam

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