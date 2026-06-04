Haberler

Of'ta Mesleki Teknik Eğitim Sergisi Düzenlendi

Of'ta Mesleki Teknik Eğitim Sergisi Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon’un Of ilçesinde düzenlenen Mesleki Teknik Eğitim Sergisi’ne dört okul katıldı. Kaymakam Eşref Akça, meslek liselerinin ülke geleceğine katkısını vurgulayarak stantları gezdi ve emeği geçenleri tebrik etti.

Trabzon'un Of ilçesinde, Mesleki Teknik Eğitim Sergisi düzenlendi.

İlçe merkezinde organize edilen sergiye, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Ahmet Türkkan Çok Programlı Anadolu Lisesi, Taşhan Sağlık Meslek Lisesi ile Mesleki Eğitim Merkezi kurumları katıldı.

Kaymakam Eşref Akça, ülkenin geleceğinde meslek liselerinin büyük katkısı olacağını belirterek, "İlçemizdeki meslek liseleri çok güzel başarılara imza atıyorlar." dedi.

Emeği geçenleri tebrik eden Akça, çeşitli proje ve çalışmaların yer aldığı stantları ziyaret ederek bilgi aldı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

CHP'deki kaos Meclis'e taşınıyor! Kılıçdaroğlu kararını verdi
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı

Günün bombası! Fenerbahçe'den resmen ayrıldı

Emrindeki astsubayı döven general için MSB soruşturma başlattı

General emrindeki astsubayı dövdü, MSB gerekeni yaptı
6 polisi hastanelik eden olayın aslı bambaşka çıktı

6 polisi hastanelik eden olayın aslı bambaşka çıktı
Can Polat cenazesinde Dilan Polat yere yığılıp ağladı

Dilan Polat yere çöküp dakikalarca ağladı, kimse engel olamadı
27 aylık sır perdesi kaldırıldı! 'Yangında öldü' denildi, cinayet çıktı

27 aylık sır perdesi kalktı! Yangında öldü denildi, gerçek başka çıktı
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü: Bu süreç iflasıma neden olabilir

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı kabusa döndü
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Peş peşe hamleler
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>