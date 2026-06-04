Of'ta Mesleki Teknik Eğitim Sergisi Düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde, Mesleki Teknik Eğitim Sergisi düzenlendi.

İlçe merkezinde organize edilen sergiye, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Ahmet Türkkan Çok Programlı Anadolu Lisesi, Taşhan Sağlık Meslek Lisesi ile Mesleki Eğitim Merkezi kurumları katıldı.

Kaymakam Eşref Akça, ülkenin geleceğinde meslek liselerinin büyük katkısı olacağını belirterek, "İlçemizdeki meslek liseleri çok güzel başarılara imza atıyorlar." dedi.

Emeği geçenleri tebrik eden Akça, çeşitli proje ve çalışmaların yer aldığı stantları ziyaret ederek bilgi aldı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler ile davetliler katıldı.