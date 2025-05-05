Trabzon'da Hıdırellez Coşkusu Kemençe ve Horon ile Kutlandı

Trabzon'da Hıdırellez kemençe ezgileri ve horon eşliğinde kutlandı.

Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'na kurulan şenlik alanında el örmeleri ve kültürel eşyaların yer aldığı stantlar kuruldu, çocuklar için de oyun alanları oluşturuldu.

Hıdırellez duasıyla başlayan şenlikte gençler ateşin üstünden atladı. Katılımcılar horon halkaları oluşturarak eğlendi.