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Trabzon'da Geleneksel Bebek Eşyaları Yeniden Tasarlandı

Trabzon'da Geleneksel Bebek Eşyaları Yeniden Tasarlandı
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Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü, 'Yadigar Projesi' kapsamında geçmişteki bebek ürünlerini modern malzemelerle yeniden tasarlayarak sergiye hazırladı. 60 yıllık eşyaların da yer aldığı projeyle geleneklerin yaşatılması hedefleniyor.

Trabzon'da annelerin geçmiş yıllarda bebekleri için hazırladığı mendil, zıbın ve battaniyeler, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticilerince hayata geçirilen "Yadigar Projesi" çerçevesinde yeniden tasarlandı.

Tekstil Teknolojisi Alanı ekibi, proje kapsamında geçmiş yıllarda hazırlanan bebek ürünlerine yönelik çalışma yapmaya karar verdi.

Usta öğreticiler ve öğrenciler, aile ve akrabalarının yanı sıra çevrelerindekilerden, uzun yıllar önce yapılmış bebek battaniyesi, mendil ve zıbın örneklerini temin etti.

Ekip, aralarında 60 yıllık bebek battaniyesi de bulunan 60 parça eşyayı, bugünün malzemeleriyle yeniden tasarladı.

Battaniye, zıbın ve mendillerin orijinalleri ile yeni yorumları, Anneler Günü etkinlikleri kapsamında 9 Mayıs'ta Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü'nde organize edilecek "Evvel Zaman İzinde" adlı sergide beğeniye sunulacak.

Enstitü Müdürü Sibel Karabina, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında değerlere sahip çıktığını söyledi.

Karabina, annelerin tatlı bir telaşla bebekleri için battaniye, zıbın, şapka, mendil ve kundak gibi eşyalar hazırladığını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığınca desteklenen proje doğrultusunda da öğretmen ve usta öğreticilerden oluşan ekibin araştırma yaptığını ifade etti.

Karabina, ekibin ulaştığı yaklaşık 100 ürün arasında 60 yıl önce yapılan battaniyenin de yer aldığını aktardı.

Bebek eşyalarının aynısından üretmeye gayret ettiklerini anlatan Karabina, yeni tasarımlara zifin, mavi yıldız, vargit ve manişah gibi yöreye özgü yayla çiçeklerinin motiflerinin işlendiğini dile getirdi.

Karabina, asılları örnek alınarak hazırlanan yeni ürünler ile yıllar öncesinde yapılmış eşyaların, sahiplerinin fotoğrafları ve isimleri yazılı şekilde sergileneceğini belirtti.

Sibel Karabina, enstitüde gelenekleri yaşatmak için köy odası konseptinde düzenlenen bölümde 9 Mayıs'ta açılacak serginin, temmuza kadar gezilebileceğini kaydetti.

Çalışma ile geleneklerin yaşatılması amaçlanıyor

Tekstil Teknolojisi Alanı usta öğreticisi Zarife Akdeniz ise eski ürünlerin kalıplarını çıkarıp, üzerlerinde yaptıkları çalışmalarla güncel modeller elde ettiklerini söyledi.

Temin ettikleri 100 eşyadan 60'ını yeniden yorumladıkları projenin 7 ay sürdüğünü ifade eden Akdeniz, çalışmayla gelenekleri yaşatmayı amaçladıklarını vurguladı.

Usta öğretici Büşra Altuntaş da 50 yıllık bebek mendillerini bugüne uyarladıklarını anlattı.

Bebeklik battaniyesi sergide yer alacak usta öğreticilerden Rümeysa Bay ise "Ailemin ilk çocuğuyum. Annem, ben daha doğmadan, 30 yıl önce bu battaniyeyi el işçiliği olarak bir tanıdığına yaptırmış. Evlendikten sonra çocuklarımda battaniyeyi kullanmam için bana emanet etti." dedi.

Bay, battaniyeyi kızını büyütürken kullandığını anlatarak, "İleride kızımın da çocuğunda kullanması için bu emaneti yadigar bırakmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Kültür Sanat
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