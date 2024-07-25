Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da engelli oğlunu otobüs durağına getiren baba

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan Hacı Bayram Doğan, bedensel ve zihinsel engelli oğlu Cengizhan'ı her gün otobüs durağına getirerek araçları izlemesini sağlıyor. Baba, oğlunun mutlu olması için yaz kış demeden her gün bu rutini sürdürüyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Hacı Bayram Doğan, bedensel ve zihinsel engelli oğlunu araçları seyredebilmesi için yaz kış demeden her gün otobüs durağına getiriyor.

Yenicuma Mahallesi'nde 15 yıldır ikamet eden Doğan, çalıştığı kamu kurumundan 4 yıl önce emekli edildi.

Zamanının tamamını oğluna ayıran Doğan, hareketli nesneleri izlemekten mutlu olan 30 yaşındaki Cengizhan'ı her gün öğle saatlerinde tekerlekli sandalyesiyle evinden 300 metre uzaklıktaki kavşakta bulunan otobüs durağına getiriyor.

İki çocuk babası 66 yaşındaki Doğan, durakta yaklaşık 3 saat oturarak oğlunun araçları izlemesini bekliyor.

"Oğlum her gün arabaları seyretmeden eve gitmez"

Hacı Bayram Doğan, AA muhabirine, doğuştan engelli oğlu Cengizhan'ın 4-5 yaşlarında televizyon ve çamaşır makinesi gibi hareketli eşyalara ilgisini fark ettiğini söyledi.

Cengizhan'ın saatlerce çalışan çamaşır makinesini izlediğini belirten Doğan, "Televizyonda araba ve at yarışları gibi şeylere ilgisi çok fazlaydı, böyle de devam etti. Daha sonra buraya geldik ve arabaları seyretmeye başladı." dedi.

Doğan, oğlunun her gün arabaları seyretmeden eve gitmediğini ifade ederek, "Yağmur çamur, kar kış demez her gün buraya gelmesi lazım. Her gün yoldan geçen arabaları izliyor yoksa evde huzursuzluk yaratıyor. Köprünün altında veya burada duruyoruz. Köprünün altı biraz fazla estiği için buraya yapılan otobüs durağına geliyoruz." diye konuştu.

Yeni yol düzenlemesi yapılmadan önce de aynı bölgede araçları izlediklerini anlatan Doğan, "Daha önceden balıkçı vardı, orada duruyorduk. Babayız, evlat, mecbur yapacağız. Ben olmazsam bazen annesi getiriyor. Haftada bir gün annesi getiriyorsa 6 gün ben getiriyorum. Uğraşıyoruz çocuğumuzla. Saat 12.00'de geliyoruz 15.00'te gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukluğunda geçirdiği kaza sonucu sağ kolunda engeli bulunan Doğan, "Ben emekli olmadan önce annesi ve kardeşi getiriyordu. Kardeşi evlenince biz getiriyoruz. Mahallede herkes tanır bizi, hasta olduğu zaman getirmiyoruz, soran arkadaşlarımız oluyor. Birkaç gün sonra geldiğimizde, 'O gün niye gelmediniz?' diye soruyorlar." dedi.

Doğan, evden çıkmadıkları zaman oğlunun huzursuzlandığını, evladının mutsuz olmasını istemediği için de her gün aynı şekilde durağa gelerek araçları izlemeyi sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Bayram Doğan Ortahisar Trabzon Baba Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

 Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış

4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış

Bakmadan Geçme

26 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 26 Temmuz burç yorumları nedir? RUZOMBEROK- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE #128308 Ruzomberok- Trabzonspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile kaç yıl anlaştı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi gece? Mevlid Kandili ne oluyor, neler yapılmalı? Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü! Olay ne, nerede oldu? 2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar? TFF, 2024- 2025 sezonu hakemlerini açıkladı! 2024- 2025 sezonu hakemleri kimler? TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR? İstanbul taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe kaç TL oldu? Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? YKS üniversite tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? Tercih Uzmanı açıkladı! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Optik Başkan kimdir? Mehmet Işıklar (Optik Başkan) kaç yaşında ve neden öldü? ÖSYM TERCİH EKRANI AÇILDI MI? ''YKS tercih yapamıyorum'' neden? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | YÖK ATLAS 2-4 Yıllık Üniversite taban puanları İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi mi? Otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs ücreti ne kadar oldu, yeni ücretler ne zaman uygulanacak? İETT öğrenci abonmanı ne kadar oldu? 2024 İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray ücretleri ne kadar?
Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı

Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title