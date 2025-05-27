Trabzon'da "Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği" düzenlendi

Trabzon'da 'Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği' düzenlendi
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Trabzon'da, anaokulu öğrencilerine yönelik "Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği" gerçekleştirildi.

Trabzon'da, anaokulu öğrencilerine yönelik "Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği" gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinlik, Kahramanmaraş Caddesi ile 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı arasında düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı.

Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, okul öncesi eğitimin, çocukların geriye kalan eğitim süreçlerine çok büyük katkı sağlayan bir aşama olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yeni müfredat programında, beceri temelli eğitimin merkeze alındığını belirten Uygun, "Çocuklarımızın kişisel yetenek, sanat, spor, kültür anlamında ve onları hayata hazırlayacak, geleceklerini ve şahsiyetlerini inşa edecek pek çok yetenek ve eğilimlerini okul öncesinde keşfetmelerine imkan sağlayacak faaliyet ve atölye çalışması yapıyoruz." dedi.

Çocukların hayallerinin enginliğine işaret eden Uygun, onlara hayallerini gerçekleştirebilecekleri imkan ve ortam sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından, 26 anaokulunun öğrencilerinin yaptığı çalışmalar ve projelerin sergilendiği stantlar açıldı.

Şenlik, öğrencilerin dans gösterileriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Kültür Sanat
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