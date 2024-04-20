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Trabzon'da 3. Tiyatro Festivali Başladı

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Trabzon'da düzenlenen 3. Tiyatro Festivali'nde 13 oyun sahnelenecek. Festivalin açılış törenine CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve diğer önemli isimler katıldı. Festival, 2 Mayıs'ta sona erecek.

Trabzon'da başlayan "3. Tiyatro Festivali"nde 13 oyun sahnelenecek.

Trabzon Tiyatrolar Birliğince Ortahisar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen festivalin açılış törenine CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) Müdürü Ahmet Uzuner, Trabzon Sanatevi Başkanı Adnan Taç, oyuncular ve davetliler katıldı.

Milletvekili Sibel Suiçmez, festivale her geçen sene daha çok katılım olduğunu belirterek, "Dayanışma içerisinde büyümek bunu da sanatla, sanatın gücüyle yapmak çok önemli." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ise Trabzon'un bir sanat şehri olduğunu vurgulayarak, emeği geçenleri tebrik etti.

Festivalin üçüncüsünün öncekilere göre daha geniş katılımla yapıldığına işaret eden Genç, "Bundan dolayı şehrimle gurur duyuyorum, sanatçılarımız sayesinde gurur duyuyoruz." diye konuştu.

TDT Müdürü Uzuner de tiyatro etrafında toplanıp hep birlikte yol yürümenin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Festivalin açılış töreni, konserin ardından sona erdi.

Amasya, Giresun, Gümüşhane, Samsun, Rize ve Trabzon'dan 13 tiyatro topluluğunun aynı alanda oyun sahneleyeceği festival 2 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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