Tokatlılar 81 ile Tokat Kebabıyla Meydan Okudu

Tokatlılar 81 ile Tokat Kebabıyla Meydan Okudu
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Tokatlılar, 'Tokat kebabını Tokat'ta yemeden kebap yedim demeyin' diyerek Adana ve Sivas başta olmak üzere tüm Türkiye'ye lezzet meydan okudu. Tokat kebabının özgün lezzeti ve hazırlanışındaki özen vurgulandı.

Tokatlılar özel ocakta 40 dakikada pişen Tokat kebabıyla 81 ile meydan okudu

Tokatlılar Türkiye'ye kebap resti çekti

TOKAT - Tokatlılar, "Tokat kebabını Tokat'ta yemeden kebap yedim demeyin" diyerek başta Adana ve Sivas olmak üzere 81 ile lezzet meydan okudu.

Türk mutfağının zengin kebap kültürü içinde özel bir yere sahip olan Tokat kebabı, lezzetinin yanı sıra hazırlanış süreciyle de fark oluşturuyor. Tokatlılar kebap konusunda iddialı bir çıkış yaparak, başta Adana olmak üzere komşu illere adeta meydan okudu. Özellikle Adana ve Sivas'a seslenen Tokatlılar, kebabın gerçek adresinin Tokat olduğunu vurguladı. Tokat kebabının tarihi köklerine ve kendine özgü lezzetine dikkat çeken vatandaşlar, "Kebap Tokat'a aittir, bu lezzetin başka yerde benzeri yoktur" diyerek 81 ildeki kebap severleri Tokat'a davet etti.

"Tokat kebabını Tokat'ta yemeden kimse kebap yedim demesin"

İkinci kuşak Tokat kebabı ustası Efe Furkan Yılmaz; "Tokat kebabını Tokat'ta yemeden kimse kebap yedim demesin. 81 ili bu lezzeti yemeye Tokat'a bekliyoruz. Adana'nın kebabı güzel, kanat güzel, şiş güzel, diğer kebaplar da güzel ama Tokat kebabı çok farklıdır. Tokat kebabı sabır ve zaman ister. Tokat kebabı öyle 10 dakikada çıkmaz. Ocağı özeldir. Patlıcanı, patatesi, Karayaka kuzusu hepsi yerli üründür. Tokat kebabı 45 dakikada pişiyor. Bu lezzet için insanlar 45 dakika bekliyor. Tokat kebabının sunumu ve lezzetinin sizlerde iz bırakacağına inanıyoruz" dedi.

"Sivaslı kardeşlerim kebabımızı sahiplenmeyin"

Yılmaz; "Sivaslı kardeşim Tokat kebabı Tokat'ındır. Patlıcan, patates ve Karayaka kuzusu sizin değil. Sivaslı kardeşlerim bizim kebabımızı sahiplenmeyin. Tokat kebabı Tokat'ındır. Tokat'ın olarak kalacaktır" diye konuştu.

"Kebabımızı bazı şehirlerin sahiplenmesini karşı koyulamaz bir lezzet olarak görüyoruz"

Süleyman Üzümcü; "Uluslararası bir yemek yarışması olsaydı Türkiye'den hangi yemekle katılırdık sorusuna ünlü gurme Vedat Milor Tokat kebabı örneğini veriyor. Ondan böyle bir övgüye layık olmak biz Tokatlıları gururlandırıyor. Bu harika lezzeti bazı şehirlerimiz sahiplenmek istese de bunları normal karşılıyoruz. Bu lezzete dayanılması gerçekten güç. Biz dünyada yaşayan herkesi dünyaca ünlü bu kebabı tatmaya bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Kültür Sanat
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