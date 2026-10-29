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Tokat Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 103. yılına yapay zekâ destekli klip hazırladı

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Tokat Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 103. yılına yapay zekâ destekli klip hazırladı Haber Videosunu İzle
Tokat Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet'in 103. yılına yapay zekâ destekli klip hazırladı
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Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü için yapay zekâ destekli bir video hazırladı. Videoda 1923'ten 2026'ya uzanan zaman yolculuğu, farklı dönem üniformaları ve kentin simge mekanları yer alıyor; finalde Türk bayrağı öpülerek alna konuluyor.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla yapay zeka destekli video hazırladı. Kentin tarihi mekanlarında farklı dönemlerin polis üniformalarının canlandırıldığı video, Türk bayrağının öpülerek alna konulduğu sahnelerle tamamlandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan videoda, 1923 yılından başlayarak 1938, 1964, 1981 ve 2026 yıllarına uzanan bir zaman yolculuğu işlendi. Taşhan, Tokat Kalesi, Hıdırlık Köprüsü ve Gökmedrese gibi kentin simge mekanlarının yer aldığı görüntülerde, farklı dönemlere ait üniformalarıyla polis memurları canlandırıldı. Her dönemi anlatan sahnede polislerin ellerinde sandık taşıdığı görüldü. Geçmişten günümüze taşınan sandık üzerinden dönemler arasında bağ kurulan videonun finalinde, Emniyet Teşkilatının farklı birimlerini temsil eden üniformalı polislere yer verildi. Video, kent merkezindeki Gıj Gıj Tepesinde sandıktan çıkarılan Türk bayrağının polisler tarafından öpülerek alınlarına konulduğu sahnelerle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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