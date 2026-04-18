Sanatçı Feyha Çelenk için Bursa Devlet Tiyatrosu'nda tören düzenlendi

Bursa'da 81 yaşında hayatını kaybeden sanatçı ve tiyatrocu Feyha Çelenk için tören düzenlendi.

Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde saygı duruşuyla başlayan törende, Çelenk'in hayatını anlatan kısa film izlendi.

Törende konuşan sanatçının kızı Fatma Çelenk, bu acı günde törene katılanlara teşekkür ederek, "Annemin son sahnesinde ona yoldaş oldunuz." dedi.

Feyha Çelenk'in son dönemlerde birçok ödül aldığını, kitaplara konu olduğunu, projelerde yer aldığını belirten Çelenk, şöyle konuştu:

"Hatta en son bir sanat kitaplığına adının verilmesi gibi büyük gururlarla zamanını geçirdi. O zaman ona, 'Anne, ne kadar büyük bir şans aslında. Genelde insanlar öldükten sonra bu gibi konularda atıflarda bulunulur ne kadar değerli olduğuna dair ama sen bunu yaşıyorsun.' demiştim. O da 'Şu anda geriye dönüp baktığımda yaşadığım hayata dair gözüm arkada kalmadı, aklımda da bir şey kalmadı. Çok huzurluyum.' demişti. Bunu 2 hafta evvel söylemişti. O yüzden ben de huzurluyum bu konuda."

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sanat Yönetmeni ve oyuncu Ali Düşenkalkar da Feyha Çelenk'in uğurlaması için söz söylemenin zor olduğunu ifade etti.

Çelenk'in, Murat Karasu ile Kenan Işık'ı oğlu gibi gördüğünü anlatan Düşenkalkar, şöyle konuştu:

"Kenan'dan haber alamadığında beni arar, 'Ne yapıyor?' diye sorardı. 'İyi, çalışıyor.' derdim. 'Çok koşturuyor, çok yoruluyor.' derdi. 'Söylerim abla.' derdim. Sonra Kenan Işık'ın cenaze törenini sunduğumda orada da Feyha abladan söz etmiştim. Şimdi de onun cenazesinde Kenan'dan söz etmiş olayım. O kadar büyük bir sevgi bağı, tiyatro aklı vardı ki hep bunu diri tutmaya çalışırlardı. Kenan yapacağı oyunlarda hep ona sorardı. Tiyatro aklı, hizmet etmek babında çok önemlidir. Tiyatro aklı bir olanların birbirini seçmesi çok kıymetlidir. Bizler gelip geçicileriz, ölümlüleriz fakat tiyatro hep payidar kalacak."

Düşenkalkar, Çelenk'in çok büyük bir miras bıraktığının altını çizerek, "Şu anda içinde bulunduğum bu kurumun emekli sanatçısı ve Şehir Tiyatrosunun bir yöneticisi olarak çok minnet borçluyuz. ( Bursa'da) 17 ilçe var. Bunlar sonradan oluştu. Zamanında 25-30 köy vardı, Feyha abla hep köylere de giderdi. Elimizde duran çalışmalardan onun nasıl tiyatroyu her yere ulaştırma sevdasında olduğunu görüyoruz." dedi.

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz da Feyha Çelenk anısına bundan sonra bir koltuğu hep boş bırakacaklarını ve onun yıllar önce başrolde oynadığı "Çalıkuşu"nu tekrar sahneye koyacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Şahin ile Çelenk'in öğrencileri, arkadaşları, sevenlerinin de konuşma yaptığı törende, salondakiler sahneye gelerek tabutunun başında sanatçıyla vedalaştı.

Törene, Çelenk'in kardeşi Feyza Güven, ailesi, yakınları ve oyuncu arkadaşları katıldı.

Bursa'nın sanat hayatına soluk kazandıran, 1987-1994 yıllarında Bursa Devlet Tiyatrosunun müdürlüğünü yaparak Devlet Tiyatroları tarihinde bu görevi üstlenen ilk kadın yönetici olan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun kurucusu Çelenk'in cenazesi, İstanbul'da ikindi vakti Şakirin Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.