Tiyatro Sanatçısı Feyha Çelenk Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tiyatro oyuncusu Feyha Çelenk, 81 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçı için Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, sanatçının ailesi, dostları, sanat camiasından çok sayıda isim ve sevenleri katıldı. Taziyeleri Çelenk'in yakınları kabul ederken, sanatçının vefatı, meslektaşları arasında da büyük üzüntüye neden oldu. Feyha Çelenk'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi.

'O BİZİM ÖĞRETMENİMİZDİ'

Oyuncu Tuğrul Tülenk, "Feyha Çelenk bizim için Feyha Teyzemiz. Bizim tiyatroya başlamamıza vesile olan kişi... Deminden beri onu konuşuyoruz zaten. Hepimizin, hayatımızın en önemli zamanlarında yanımızda olmuş, bizim gerçekten bu işe atılmamızı sağlamış öğretmenimiz. Benim konservatuvarda da hocamdı. O kadar çok anı var ki onunla ilgili söyleyebileceğimiz... Deminden beri dediğim gibi, sürekli onun hayatımızda ne kadar önemli bir yerde olduğunu tekrar tekrar anladığımız bir gün. Hep biliyorduk zaten, hep kalbimizde. Hep mesleğimizi yaptıkça, bize verdiği elle biz de onu en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. Oyuncu yönetmen Ali Düşenkalkar ise "Tüm tiyatronun başı sağ olsun. Feyha Abla çok önemli bir insandı gerçekten. Oyuncu, öğretmen ve yönetmen, idareci... Ama en önemli özelliği kurucu olmasıydı. Bursa Kültür ve Sanat Vakfı'nın kurucu üyesi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun kurucu üyesi ve müdürü. Devlet Tiyatrosu'nun Bursa'da iki defa müdürlüğünü yaptı. Tamamıyla yaşamı tiyatro üstüne kurulu, çok büyük bir öğretmendi. Bizim en son tüm galalarımıza, hem Devlet Tiyatrosu'nun hem belediyenin galalarına hep geliyordu. ve onunla beraber bütün oyuncular, bütün talebeleriyle beraber Bursa'nın... Ayakta alkışlamışlardı. Hep övgüyle söz ederdi tiyatrodan da. En son Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tayyare Kültür Merkezi'nde Feyha Hanım adına Feyha Çelenk Kütüphanesi yaptı. Onun açılışını yapacaktı çok kısa bir dönemde. Açılış öncesi beraber kahve içtik ama... Önemli bir mihenk taşıydı tiyatro adına. Kadın ilk müdür olmasının ayrı bir sıfatı var Devlet Tiyatrosu için. Ruhu şad olsun" dedi.

