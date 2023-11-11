TİKA, Osmanlı dönemine ait el yazmalarını Cezayir'de dijital ortama aktarıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir İslam ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi ile Osmanlı dönemine ait el yazmalarının tespit, tasnif, tamiri ve dijital ortama aktarılması için proje başlattı. Proje kapsamında Cezayir'in el-Agvat (Laghouat) kentinde görevlendirilen Konya El Yazma Eserler İl Müdürü Bekir Şahin çalışmalara başladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cezayir İslam ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi ile cami, zaviye ve evlerde bulunan Osmanlı dönemine ait el yazmalarının tespit, tasnif, tamiri ve dijital ortama aktarılması için proje başlattı.

TİKA ile Cezayir İslam ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi işbirliğindeki proje kapsamında, Cezayir'in el-Agvat (Laghouat) kentinde görevlendirilen Konya El Yazma Eserler İl Müdürü Bekir Şahin çalışmalarına başladı.

TİKA'nın Cezayir Koordinatörü Dr. Gökçen Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fransız sömürgesi döneminde birçok belgenin Fransızlar tarafından imha edildiğine ya da Fransa ya götürüldüğüne dikkati çekerek, bölge halkı tarafından muhafaza edilebilen Osmanlı dönemi el yazması belge ve kitapların ise ancak bağımsızlık sonrası ortaya çıkmaya başladığını ifade etti.

Cezayir hükümetinin de bu eserlerin toplanması ve korunmasına büyük önem verdiğini belirten Kalkan, başlattıkları bu proje ile Cezayir'in birçok şehrinde bulunan çok kıymetli belgelerin tespit tasnif, tamiri yapıldıktan sora dijital ortama aktarılmasını planladıklarını söyledi.

Kalkan, böylece bu eser ve belgelerin başta Türkiye olmak üzere bütün araştırmacıların erişimine açılmış olacağına işaret etti.

Öte yandan Cezayir İslam ve Medeniyet Araştırmaları Merkezi Müdürü Ahmet Bensagir de, uzun zamandan beri toparlamaya çalıştıkları belgelerin tasnif, tamir ve dijital ortama aktarılması konusu üzerinde bir arayış içerisinde olduklarını kaydederek, bu hususta TİKA'ya sundukları talebin sıcak karşılanmasının kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Bensagir, bu konudaki desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkürlerini sundu.