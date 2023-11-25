TİKA, Afganistan'da Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine malzeme desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Ofisi, Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine malzeme desteğinde bulundu. Fakültenin maddi imkansızlıklar nedeniyle öğrencilere yeterli imkanı sunamadığı belirtildi. Yaklaşık 400 öğrencinin kullanımına sunulan malzemeler arasında boya, tuval, minyatür kağıtları, yapıştırıcı ve oyma bıçakları bulunuyor.

Afganistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Ofisi, Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine malzeme desteğinde bulundu.

TİKA Herat Ofisi'nden yapılan açıklamada, Herat Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin maddi imkansızlıklar nedeniyle öğrencilere yeterli imkanı sunamadığı belirtildi.

Açıklamada, fakültenin resim, minyatür ve grafik bölümlerinde kullanılmak üzere boya, tuval, minyatür kağıtları, yapıştırıcı ve oyma bıçakları gibi çok sayıda malzemenin yaklaşık 400 öğrencinin kullanımına sunulduğu kaydedildi.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz, ülke genelinde hakim olan olumsuz ekonomik şartların Herat Üniversitesini de etkilediğini belirterek, söz konusu yardımlarla güzel sanatlar fakültesinde eğitim alan öğrencilerin daha verimli bir şekilde mesleklerini öğrenmelerini istediklerini kaydetti.