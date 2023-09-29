Türk Hava Yolları (THY) ve Prens Mikasa Vakfı, Kırşehir Kaman'daki Kalehöyük'ün tanıtımının teşvik edilmesi ve kazı çalışmalarının desteklenmesi konusunda iş birliği protokolü imzaladı. İş birliğiyle THY, Prens Mikasa'nın öncülüğünde tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Kırşehir Kaman'da 1986 yılında başlayan kazı çalışmalarına destek olacak.

THY ve Prens Mikasa Vakfı, Kalehöyük'ün tanıtımı için iş birliği protokolü imzaladı

Kırşehir Kaman'daki Kalehöyük'ün tanıtımının teşvik edilmesi ve kazı çalışmalarının desteklenmesi konusunda Türk Hava Yolları ve Prens Mikasa Vakfı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, kültürel mirasın korunması ve Kırşehir Kaman'daki Kalehöyük'ün tanıtımının teşvik edilmesi amacıyla THY ile Prens Mikasa Vakfı arasında ortaklık anlaşması imzalandığı duyuruldu. Kültürel iş birliği anlaşmasının, Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Türk Büyükelçiliği'nde Japon Prensesi Akiko Mikasa, Prens Mikasa Vakfı Başkanı Sachihiro Omura ve THY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatmanur Altun'un katılımlarıyla düzenlenen törenle imzalandığı bildirildi. İş birliğiyle THY'nin, Prens Mikasa'nın öncülüğünde tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Kırşehir Kaman'da 1986 yılında başlayan kazı çalışmalarına destek olacağı kaydedildi.

"DOSTLUĞUMUZU BU ÇALIŞMAYLA PEKİŞTİRİYORUZ"

Açıklamada THY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Fatmanur Altun'un görüşlerine yer verildi. Altun, "Ülkemizin bayrak taşıyıcısı olarak, dünyada en fazla uluslararası noktasına uçuyor ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacak iş birliklerine imza atıyoruz. Japonya devleti ile yıllardır süregelen özel dostluğumuzu bu çalışmayla pekiştiriyoruz. Prens Mikasa Vakfı tarafından yürütülen bu projenin eserlerini görmek için herkesi Kırşehir Kaman'daki Kalehöyük Arkeoloji Müzesi'ne davet ediyoruz" dedi.

VAKIF 38 YILDIR KAZI ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYOR

Açıklamada, "Prens Mikasa Vakfı, Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Kırşehir Kaman'da 38 yıldır arkeolojik kazı çalışmalar yürütüyor ve bugüne kadar 10 binden fazla eserin ortaya çıkarılmasını sağladı. Prens Mikasa Vakfı tarafından desteklenen Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Türk arkeolojisi ve tarihi üzerine araştırmalar yapıyor, genç arkeologları yetiştiriyor ve kültürel mirasın korunması için çalışmalar geliştiriyor" ifadelerine de yer verildi.