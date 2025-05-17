Terra Santa Manastırı Boşaltıldı

Terra Santa Manastırı Boşaltıldı
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Beyoğlu Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü kararıyla Terra Santa Manastırı'nın boşaltıldığını açıkladı. Manastır, Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilmesine rağmen kullanım amacına aykırı kullanım nedeniyle vacip kılındığı belirtiliyor. Boşaltma işlemleri, gençler için müzik eğitimi sunan okuldaki enstrümanların da taşınmasını kapsıyor.

BEYOĞLU Belediyesi, Terra Santa Manastırı'nın boşaltma kararı ile igili yapılan açıklamada "Bir yılda onlarca sergiye, açık hava sinemalarına ve kültür buluşmalarına ev sahipliği yapan Beyoğlu Belediyesi'nin kültür sanat mekanı Terra Santa, Vakıflar Genel Müdürlüğü kararı gerekçe gösterilerek boşaltıldı. Terra Santa, 22-25 Mayıs tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek olan 1. Beyoğlu Retro Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyordu" denildi.

Belediyeden yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Uzun yıllar boyunca, Beyoğlu Belediyesi'ne tahsis edilmiş olan Terra Santa Manastırı'na yönelik tahsis, kullanım amacına aykırı kullanıldığı iddiasıyla, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sonlandırıldı. Terra Santa Manastırı'nın, bir an önce tahliye edilerek, anahtarıyla birlikte mülk sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi istendi. Ardından, Terra Santa Manastırı, 16 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde apar topar boşaltıldı. Troya Hazineleri sergisinde yer alan eserlerle birlikte gençlerin müzikle buluşması için açılan Müzik Okulu'ndaki enstrümanlar da boşaltılan malzemeler arasındaydı.

" Beyoğlu Belediyesi, 12 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen protokolle 10 yıllığına belediyeye tahsis edilen Terra Santa'dan ilk olarak 27 Eylül 2024 Cuma günü çıkartılmak istenmişti. Ancak Beyoğlu Belediyesi söz konusu kararı hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşımış ve belediyenin itirazını haklı bulan İstanbul 10'uncu İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına, ara kararına cevap ve savunma için davalı idareye (30) gün süre tanınmasına karar vermişti. Daha sonra yaşanan süreçte İstanbul 10. İdare mahkemesinin yürütmenin durdurulması kararını reddetmesiyle birlikte Terra Santa Manastırı'nın boşaltılması işlemleri gerçekleştirildi.

"Mülkiyeti Terra Santa Vakfı'na ait olan Terra Santa içerisindeki 4 yapı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Vakıflar Meclisi'nin 12.12.2022 tarihli 611/589 sayılı kararıyla, 10 yıllığına Beyoğlu Belediyesi'ne kiralanmıştı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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