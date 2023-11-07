Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Cumhuriyetin 100. Yılında Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kağıtçı Söyleşisine Katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. Yılında Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kağıtçı' adlı söyleşisine katıldı. Başkan Ataç, SEKA Kağıt Fabrikası'nın kimlik ve bellek olduğunu belirtti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İzmit Belediyesi tarafından SEKA Kağıt Fabrikası'nın kuruluşunun 87. yıl dönümü ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen ' Cumhuriyet'in 100. Yılında Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kağıtçı' söyleşisine katıldı. Başkan Ataç, "SEKA demek kimlik demek, SEKA demek bellek demek" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. Yılında Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kağıtçı' adlı söyleşisine katıldı.

Başkan Ataç ilk olarak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i makamında ziyaret etti. Ziyarette belediye çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretin ardından Başkan Ataç, İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri ve çalışmaları yerinde inceledi.

SÖYLEŞİYE KATILDI

Başkan Ataç, makam ziyaretinin ardından ise Sekalılar Lokalinde SEKA Kağıt Fabrikasının kuruluşunun 87. yıl dönümü ve Cumhuriyetin 100. Yılı dolayısıyla düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. Yılında Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kağıtçı' paneline katıldı. Panele Başkan Ataç'ın yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Baro Başkanı Mehmet Gül, belediye başkan yardımcıları, İzmit Sekalılar Dernek Başkanı Erdoğan Külah, Kocaeli Sekalılar Dernek Başkanı Münir Savaşlıoğlu, SEKA Kağıt Fabrikası eski çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Panele konuşmacı olarak katılan Dr. Mehmet Sarıoğlu, Kağıtçı'nın hayatını anlattı.

"İZMİT ÇOK ŞANSLI"

Başkan Ataç, söyleşi sonrası yaptığı konuşmada, "İzmit o kadar şanslı ki Fatma Başkanım sayesinde bugüne kadar hiç kimsenin düşünmediği böyle bir lokali bu şehrin bir değerine tahsis etmesi gerçekten takdire şayandır. SEKA demek kimlik demek, SEKA demek bellek demek. Bunlar insanların hiçbir zaman ne kalbinden ne beyninden uzak olamaz. Burada yaşananın aynısını Eskişehir'de biz şeker fabrikasında yaşıyoruz. 1933'te değerli önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılmış ve sektörle birlikte sosyallik ile kültürü bir arada getiren bir zihniyet. Bu bir vizyon işidir" dedi.

Program sonunda Başkan Hürriyet, Çukurbağ Kazıları'ndan çıkartılan İmparator Rölyefinin replikasını Başkan Ataç'a hediye etti.