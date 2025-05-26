Dünyaca ünlü tenör Mario Frangoulis Türkiye'ye geliyor

Tenör Mario Frangoulis, Piu Entertainment organizasyonuyla "So In Love Türkiye Turnesi" kapsamında Türkiye'de konser verecek.

Dünyaca ünlü sanatçı tenör Mario Frangoulis'in Türkiye'ye geleceği açıklandı. Ünlü tenör, "So In Love Türkiye Turnesi" kapsamında Türkiye'de konserler verecek.

4 KENTTE KONSER VERECEK

Frangoulis, 1 Ağustos'ta Bodrum Antik Tiyatro'da vereceği ilk konserin ardından 23 Eylül'de İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 25 Eylül'de İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda, 27 Eylül'de ise Ankara'daki ATO Congresium'da müzikseverlerle buluşacak.

CEOSSOVER MÜZİĞİN ÜNLÜ İSMİ

Turnede şef Stathis Soulis yönetimindeki orkestrasıyla sahne alacak usta tenöre, soprano Burcu Hancı eşlik edecek. Konserlerde popüler şarkılarının yanı sıra klasik müzikten modern eserlere uzanan bir müzikal deneyim sergilenecek.

Bugüne kadar Andrea Bocelli, Sarah Brightman, Placido Domingo, Lara Fabian ve Luciano Pavarotti gibi efsanelerle aynı sahneyi paylaşan sanatçı, uluslararası alanda klasik crossover müziğin önemli temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyor.