Televizyon Dünyasının Minik Yıldızı: Doğan Keskik Kimdir?

Ekranların minik harikası Doğan Keskik, dizilerde fırtına gibi esiyor… Türk televizyonunun parlayan çocuk oyuncularından Doğan Keskik, henüz çok küçük yaşına rağmen ekranlarda büyük bir başarı grafiği çiziyor. 13 Temmuz 2022'de İstanbul'da dünyaya gelen minik yetenek, anne tarafından Saida Keskik, baba tarafından ise Hamdi Ramazan Keskik'in oğlu. Ailesi aslen Rize kökenli olan Doğan, henüz 8 aylıkken dizi setleriyle tanışarak ekran macerasına hızlı bir giriş yaptı.

İlk kamera önü deneyimini ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim ile yaşayan Doğan Keskik, burada Umutcan Eren karakterine hayat verdi. Başrol oyuncusu Fadik Sevin Atasoy'un (Şengül Eren) küçük oğlu olarak seyirci karşısına çıkan minik yıldız, dizinin 3. sezonundan itibaren gösterdiği performansla büyük beğeni topladı ve 4. sezonda da rolüne devam ederek ekranların aranan yüzü oldu.

Başarısını perçinleyen bir diğer proje ise Kanal D'nin Veda Mektubu dizisi oldu. Bu yapımda Doruk Biter karakterini canlandıran Doğan, izleyicilerden tam not almayı başardı. Ardından yine ATV'de yayınlanan Aldatmak dizisinde, Feyza Sevil Güngör ve Caner Şahin'in canlandırdığı karakterlerin küçük oğlu Can Kaşifoğlu Yenersoy rolüyle dikkatleri üzerine çekti.

Sadece bu projelerle yetinmeyen Doğan Keskik, Türk televizyonunun uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar'da da yer alarak oyunculuk kariyerini taçlandırdı.

Henüz birkaç yaşında olmasına rağmen birbirinden önemli projelerde rol alan Doğan Keskik, geleceğin en parlak çocuk yıldızlarından biri olarak gösteriliyor. İzleyicilerin sevgisini kısa sürede kazanan minik oyuncu, kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

Rol Aldığı Projeler

Kardeşlerim (ATV) – Umutcan Eren (2023 – devam ediyor)

Veda Mektubu (Kanal D) – Doruk Biter (2023)

Aldatmak (ATV) – Can Kaşifoğlu Yenersoy (2024)

Arka Sokaklar (Kanal D) – Konuk Oyuncu (2024)

Doğan Keskik, küçük yaşına rağmen sergilediği profesyonel oyunculuğuyla Türk televizyon dünyasında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.