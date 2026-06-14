Haberler

Tekirdağ Kiraz Festivali'nde kirazlı lezzetler kıyasıya yarıştı

Tekirdağ Kiraz Festivali'nde kirazlı lezzetler kıyasıya yarıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında kirazlı yemek, tatlı ve hamur işi yarışması yapıldı. 43 yarışmacının katıldığı etkinlikte jüri, lezzet ve sunum kriterlerine göre değerlendirme yaptı. Kirazlı yemekte Pelin Toprakal, hamur işinde Hatice Karasu, tatlıda Sude Üstünoğlu birinci oldu.

Tekirdağ'da bu yıl 60'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Kiraz Festivali" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kirazlı yemek, tatlı ve hamur işi yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında düzenlenen yarışmaya 43 yarışmacı katıldı. Yarışmada katılımcılar, kiraz kullanarak hazırladıkları özgün yemek, tatlı ve hamur işi tarifleriyle jüri üyelerinin karşısına çıktı. Birbirinden farklı lezzetlerin sergilendiği yarışmada, yarışmacılar hem sunum hem de tat konusunda hünerlerini ortaya koydu.

Yarışmada hazırlanan ürünler, Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Esat Özat başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirildi. Jüri üyeleri, eserleri lezzet, sunum ve kirazın kullanım şekli gibi kriterler doğrultusunda puanladı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda kirazlı yemek kategorisinde Pelin Toprakal, kirazlı hamur işi kategorisinde Hatice Karasu ve kirazlı tatlı kategorisinde Sude Üstünoğlu birinci oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Goller yağmur gibi! Maç bir an olsun durmuyor

Goller yağmur gibi! Maç bir an olsun durmuyor
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti

Son hamlesi Trump'ı çileden çıkardı! Netanyahu’nun yüzüne küfür etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmen koca, 3 çocuğu evdeyken eşini ve kayınpederini öldürdü

Çocuklara "Odanıza gidin" dedi, saniyeler sonra vahşet yaşandı
Bartın'da plaja mühimmat yüklü insansız hava aracı vurdu

Karadeniz'de panik yaratan olay! Plaj apar topar boşaltıldı
Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?

Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?
CHP’de iç hesaplaşma devam ediyor, Günaydın ve Başarır'ın odasındaki isimlikler kaldırıldı

Kılıçdaroğlu'nun asla affetmem dediği ismin meclisteki odası boşalıyor
Freni patlayan TIR'dan atlayan sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

Ölümden kaçmaya çalışırken feci şekilde can verdi
Arjantinli tamircinin buluşu doğumda çığır açtı

Milyonlarca kadına umut olan cihazı geliştiren kişinin işi şaşırttı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı

Altında tarihi rekor beklentisi: Dev banka hedefi açıkladı