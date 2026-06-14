Tekirdağ Kiraz Festivali'nde kirazlı lezzetler kıyasıya yarıştı

Tekirdağ'da bu yıl 60'ıncısı düzenlenen "Uluslararası Kiraz Festivali" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen kirazlı yemek, tatlı ve hamur işi yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında düzenlenen yarışmaya 43 yarışmacı katıldı. Yarışmada katılımcılar, kiraz kullanarak hazırladıkları özgün yemek, tatlı ve hamur işi tarifleriyle jüri üyelerinin karşısına çıktı. Birbirinden farklı lezzetlerin sergilendiği yarışmada, yarışmacılar hem sunum hem de tat konusunda hünerlerini ortaya koydu.

Yarışmada hazırlanan ürünler, Bahçeşehir Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Esat Özat başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirildi. Jüri üyeleri, eserleri lezzet, sunum ve kirazın kullanım şekli gibi kriterler doğrultusunda puanladı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda kirazlı yemek kategorisinde Pelin Toprakal, kirazlı hamur işi kategorisinde Hatice Karasu ve kirazlı tatlı kategorisinde Sude Üstünoğlu birinci oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı