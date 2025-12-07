TBŞT Direklerarası Seyirci Ödülleri'nden çifte zaferle döndü

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (TBŞT), Türk tiyatrosunun seyirci temelli ödüllerinden biri olan ve bu yıl 25'inci kez düzenlenen Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde iki kategoride de ödül kazandı.

6 Aralık Cumartesi günü Kadıköy, Atacan Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende, Bertolt Brecht'in epik oyunu 'Puntila Ağa ve Uşağı Matti' oyunu Yönetmen Tiyatrosu kategorisinde ödüle layık görülürken, TBŞT kurumsal olarak cesaret ödülünün sahibi oldu.

SEYİRCİNİN OYLARIYLA BELİRLENEN KAZANANLAR

Tamamı gönüllü tiyatro izleyicilerinden oluşan jürilerin bir sezon boyunca yaptıkları değerlendirmeler sonucunda verilen Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde, Prof. Dr. Ümit Aydoğdu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sahnelediği 'Puntila Ağa ve Uşağı Matti' oyununun yönetmenliği ile 'Yönetmen Tiyatrosu' ödülünün sahibi oldu.

KURUMSAL CESARET ÖDÜLÜ TBŞT'YE

Törende açıklanan bir diğer ödül de kurumsal düzeyde geldi. Direklerarası Seyirci Ödülleri Seçici Kurulu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nı özel bir ödüle layık gördü.

BRECHT'İN BAŞYAPITI TEKİRDAĞ SAHNESİNDEN TÜRKİYE'YE YAYILDI

20. yüzyıl Alman edebiyatının ve epik tiyatronun kurucusu Bertolt Brecht'in 1940 yılında kaleme aldığı 'Puntila Ağa ve Uşağı Matti' adlı epik oyun, Prof. Dr. Ümit Aydoğdu'nun rejisiyle Tekirdağ sahnesinden yola çıkarak başta İstanbul olmak üzere çeşitli şehirlerde seyirciyle buluştu. Oyunun ışık tasarımını Ayşe Sedef Ayter, özgün müziklerini ise Oktay Köseoğlu üstlendi.

Oyunda; Anıl Kır, Aykut Karadağ, Anıl Karaçay, Çetin Karagöz, Damla Kaya Azlağ, Ethem Erten Kırk, Gökhan Azlağ, Güray Özçelik, Kübra Tektaş, Meryem Asil, Mustafa Merthan Merdoğlu, Pelin Atal, Pınar Efe Karabektaş ve Selcen Ezgi Dinçer rol aldı.

BAŞYAZGAN: DİREKLERARASI SEYİRCİ ÖDÜLLERİ'NDE YER ALMAK BİZİM İÇİN BİR ONUR

Ödüllerin haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Şehir Tiyatroları Şube Müdür Vekili Murat Başyazgan, "Tekirdağ Şehir Tiyatroları olarak böyle önemli bir ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl 25'incisi düzenlenen Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde yer almak bizim için ayrı bir onur. Değerli değerlendirmeleri için ödül jürisine teşekkür ediyoruz. Bertolt Brecht'in kaleme aldığı bu özel oyunu, Prof. Dr. Ümit Aydoğdu'nun rejisiyle Tekirdağlı seyircilerle buluşturmak bizim için büyük bir ayrıcalık oldu. Bu sürece katkı sunan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Candan Yüceer olmak üzere, oyunun yönetmeni Prof. Dr. Ümit Aydoğdu'ya, Genel Sanat Yönetmenimiz Yunus Emre Bozdoğan'a ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız Nilüfer Ayça Albayraktar'a şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Belediyeden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"2000 yılından bu yana düzenlenen Direklerarası Seyirci Ödülleri, meslek jürilerinden ziyade tiyatro izleyicisinin yorumunu merkeze alan özgün yapısıyla Türkiye tiyatro ekosistemine değer katıyor. Oyunculuk, yönetmenlik, sahne ve kostüm tasarımı gibi geniş bir yelpazede kategorileri bulunan ödüller, tiyatro kurumlarıyla seyirci arasındaki bağı güçlendiriyor.

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın bu çifte başarısı, hem sanatsal üretimin kalitesini hem de bir kamu tiyatrosunun sanata ve seyirciye verdiği değeri gözler önüne serdi.

"Ödül törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Nilüfer Ayça Albayraktar, Şehir Tiyatroları Şube Müdür Vekili Murat Başyazgan, Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü İbrahim Özen, Kültür Şube Müdürlüğü adına Burcu Güler, Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı ve Dramaturg Mehmet Ali Yılmaz, TBŞT Sahne Amiri Nedim Yılmaz, ile TBŞT oyuncuları Çetin Karagöz ve Burak Çağatay Selimbaş katıldı."