Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bandosu Çalışanlara Mini Konser Verdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda belediye çalışanlarına sürpriz bir mini konser verdi. Konser, belediye çalışanları tarafından beğenildi ve uzun süre alkışlandı. Bandonun faaliyetleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda başlayacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda belediye çalışanlarına sürpriz bir mini konser verdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın da izlediği mini konserle ilk kez görücüye çıkan, 1 şef ve 15 müzisyenden oluşan bando ekibinin gösterdiği performans, belediye çalışanları tarafından çok beğenildi ve uzun süre alkışlandı.

"MAVİ GÖZLÜ KENTİMİZDE ÖNEMLİ KÜLTÜR HİZMETLERİNE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin her alanda en iyiyi hedeflediğinin altını çizen Başkan Albayrak, "Cumhuriyetimizin 100. yılında kentimizde önemli bir kültür hizmetini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yakın bir zamanda kurmuş olduğumuz Tekirdağ Büyükşehir Belediye Bandosu'nu çalışanlarımızla tanıştırmak istedik ve hizmet binamızda böyle bir mini konser gerçekleştirdik. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Bandosu 30 Ağustos Zafer Bayramımızda faaliyetlerine başlıyor. Bandomuz tören, etkinlik ve özel günlerde kıymetli halkımızla buluşacak. Güzel Tekirdağ'ımıza hayırlı olsun" dedi.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BANDOSU 30 AĞUSTOS'TA HALKIMIZLA BULUŞUYOR

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde saat 13.30'da Kumbağ Limanı'nda, 14.30'da Valilik Önü-Atatürk Meydanı'nda, 15.00'te Sahil Dolgu Alan'da ve 16.30'da Değirmenaltı YSK AVM Önü'nde halkla buluşacak.