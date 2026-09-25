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TDED Erzurum Şube Başkanı Ertaş, yabancı kelime hayranlığını gönüllü kölelik saydı

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TDED Erzurum Şube Başkanı Ertaş, yabancı kelime hayranlığını gönüllü kölelik saydı
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Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş, Türk Dil Bayramı nedeniyle “Türkçe Şuuru ve Millet Kavramı” başlıklı konferans verdi. Ertaş, yabancı kelime hayranlığının gönüllü kölelik ve sömürülme olduğunu, Türkçenin büyük bir millet dili olduğunu söyledi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş Türk Dil Bayramı münasebetiyle T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi'nde "Türkçe Şuuru ve Millet Kavramı" başlıklı bir konferans verdi.

Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Başkanı İrfan Alper, TDED Yönetim Kurulu üyeleri Adnan Yazıcı, Nihat Kılıçoğulları, Dilaver Canlar ve Kenan Gülerci de iştirak etti. Programın takdimini Canan Ulaşer yaptı. TDED Şube Başkanı Murat Ertaş konuşmasında dünyada konuşulan yedi bin dilden halk dilleri olduğu gibi millet dilleri de olduğunu söyleyerek halk ve millet kavramlarının çokça karıştırıldığına dikkat çekti. Her milleti onlarca kavim ve halk oluşturduğu gibi her millet dilinin oluşmasında o milletin medeniyet ve devlet kurduğu coğrafyadaki tüm halkların katkısının olduğunu söyleyen Başkan Murat Ertaş, Türkçenin bir büyük millet dili olduğunu halk dilleriyle karşılaştırılmasının yanlış olduğunu dile getirdi.

Türkçenin yozlaşmasına hiçkimsenin müsaade etmemesi gerektiğini söyleyen Ertaş, bu konuda halk dili Zazaca, Boşnakça, Lazca, Çerkezce, Gırmançe, Gürcüce ne olursa olsun herkesin hassas olması gerektiğini, millet dilini kaybeden halkların dinlerini ve devletlerini de kaybettiklerini tarih sahnesinden silinmiş milletleri örnek göstererek anlattı. Türkiye'de hayatın her alanında yabancı kelime hayranlığının çok açık olduğunu söyleyen Ertaş, bunun gönüllü kölelik ve sömürülme olduğunu ifade etti.

Konferansın ardından Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Başkanı Hakim İrfan Arı, TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş'a teşekkür plaketi takdim etti. Program günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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