Haberler

Evlilik teklifi için hazırlattığı dev çiçeği kurtarıcı ile taşıdı

Evlilik teklifi için hazırlattığı dev çiçeği kurtarıcı ile taşıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir genç, hazırlattığı dev çiçekle kız arkadaşına ilginç bir evlilik teklifi yaptı. Oto kurtarıcı ile taşınan çiçek, çevredeki vatandaşların ilgiyle izlediği anlara sahne oldu. Genç kızın 'Evet' yanıtı ile mutlulukla sonuçlanan teklif, sosyal medyada hızla yayıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir gencin sevdiği kıza yaptığı sürpriz evlilik teklifi görenleri hayrete düşürdü. Hazırlattığı dev boyutlardaki çiçeği bir oto kurtarıcının üzerine yükleyerek kız arkadaşının yanına giden genç, "Evet" cevabını ilginç bir organizasyonla aldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi, eşine az rastlanır cinsten bir evlilik teklifine sahne oldu. Sıradan tekliflerden sıkılan ve hafızalarda iz bırakmak isteyen bir genç, arkadaşının desteğiyle akıllara durgunluk veren bir plana imza attı.

Hazırlanan devasa çiçek, boyutu nedeniyle binek araçlara sığmayınca devreye bir oto kurtarıcı (çekici) girdi. Kurtarıcının üzerine özenle yerleştirilen dev çiçek, ilçe sokaklarından geçerek genç kızın bulunduğu noktaya getirildi. Vatandaşların meraklı bakışları arasında gerçekleşen o anlarda, kurtarıcının üzerindeki dev çiçeği gören gelin adayı hayretini gizleyemedi.

Organizasyonun mimarlarından olan kurtarıcı sahibi Eslem Karabıyık, arkadaşının bu özel gününün sıradışı olmasını istediklerini belirtti. Karabıyık, yaptığı açıklamada, "Arkadaşım evlenme teklifinin çok ilginç ve unutulmaz olmasını istiyordu. Biz de ne yapabiliriz diye düşündük ve böyle dev bir çiçek hediyesinin çok farklı olabileceğine karar verdik. Çiçeği kurtarıcı aracımızla taşıdık. Ortaya hem renkli hem de ilginç görüntüler çıktı. Arkadaşımıza mutluluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği teklif, genç kızın "Evet" cevabını vermesiyle mutlu sonla noktalandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi topladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor: Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı

Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Diyarbakır merkezli 23 ilde dev narkotik operasyonu! 405 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'dan 23 ile uzanan dev operasyon! 405 kişi gözaltına alındı
Siirt'te eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Spora başladı, bambaşka birine dönüştü

Son halini görünce inanamayacaksınız!
Daha 24 saat geçmedi! Rasim Ozan Kütahyalı, son paylaştığı konudan gözaltında

Gözaltındaki ROk'un son paylaşımı! Üstünden 24 saat geçmeden alındı
Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

Bir belediyeye daha şafak operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi! Bakanlık inceleme başlattı

Tarihi başarıya gölge düştü! Tokatlı Emin için bakanlık harekete geçti