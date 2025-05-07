Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi Ankara'da

YILDIZ Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'nda yer alan nadide hüsn-i hat eserlerinin bir araya getirildiği 'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' sergisi, Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda sanatseverlerle buluştu. Yıldız Holding'in desteğiyle açılan fuar, 11 Mayıs'a kadar Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Fuarı, Yıldız Holding'in desteğiyle Ankara'da ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde kapılarını ziyarete açtı. İslam sanatlarını dünyaya tanıtmayı, bu sanatlardaki kültürel ve estetik değerleri vurgulamayı, sanatçıların eserlerini görünür kılmayı amaçlayan fuarda, Yıldız Holding de İslam Eserleri Koleksiyonu'ndaki nadide hüsn-i hat eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' sergisinde, Hafız Osman (1698), Sultan III. Ahmed (1736), Mahmud Celaleddin Efendi (1829), Sultan II. Mahmud (1839), Kazasker Mustafa İzzet Efendi (1876), Sami Efendi (1912), Hamid Aytaç (1982) ve Hasan Çelebi (2025) gibi üstatlar ile Ali Toy (1960), Mehmed Özçay (d. 1961) ve Ferhat Kurlu (1976) gibi hattatlarının eserleri yer alıyor.

Sergi, Yıldız Holding'in sanat koleksiyonundaki eserleri geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle daha önce Bursa, Konya, Edirne, Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa'da sanatseverlerin beğenisine sunulmuştu.

ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA ÇALIŞMA YÜRÜTEN UZMAN İSİMLER GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞACAK

Hat, tezhip, ebru, çini, ahşap oymacılığı, cilt, kat'ı, minyatür, sedef kakma, resim, halı-kilim ve cam sanatının yanı sıra film ve müzik eserlerinden örneklerin de sunulduğu fuarda, İslam sanatı konusunda ulusal ve uluslararası alanda çalışma yürüten uzman isimler görüşlerini paylaşacak, atölyeler düzenlenecek. Yapay zeka destekli dijital çalışmalar da fuar kapsamında ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

'GELENEKSEL SANATLARIMIZIN TANITILMASINA KATKIDA BULUNMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ'

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü, ilk kez düzenlenen fuarın İslam sanatlarının dünyaya tanıtılmasına yönelik bir geleneği başlatması açısından önemli olduğunu söyledi. Tütüncü şöyle devam etti:

"Yıldız Holding'de köklü geçmişimizden aldığımız ilhamla, ekonomik değer üretmek kadar kültürel mirasımıza sahip çıkmayı da en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. "Mutlu Et Mutlu Ol" anlayışımız ve sanatı toplumla buluşturma gayemizle desteklediğimiz Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'nda 'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar Sergisi'yle yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Daha önce farklı illerde binlerce sanatseverle buluşturduğumuz Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'ndaki nadide eserleri önümüzdeki dönemde de farklı illerimizde sergilemeye ve mutluluğu sanat yoluyla çoğaltmaya devam edeceğiz."