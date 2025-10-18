Haberler

Tarihi İzmit Saat Kulesi'nin Restorasyonu Yıl Sonunda Tamamlanacak

Tarihi İzmit Saat Kulesi'nin Restorasyonu Yıl Sonunda Tamamlanacak
Kocaeli'nin simgelerinden tarihi İzmit Saat Kulesi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarının yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kulede yapılacak onarımların önemine vurgu yaptı.

Kocaeli'nin simgelerinden tarihi İzmit Saat Kulesi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarının yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehrin sembol eserlerinden tarihi saat kulesi, yaklaşık 125 yıllık geçmişiyle kent tarihine ışık tutuyor.

Kent hafızasında özel yeri bulunan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan tarihi saat kulesinin zamanla yıpranan bölümleri onarılıyor. Kulenin dış cephe kaplamaları restore edilirken yıpranan sıvalar raspalanıyor. Kurşun çatısı ve pencereleri aslına uygun değiştirilecek kulenin saat mekanizması da onarılarak yeniden işler hale getirilecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükakın, İzmit Saat Kulesi'nin Kocaeli tarihi açısından çok önemli bir eser olduğunu belirtti.

Bu gibi eserlerin zamana karşı direnebilmesi, ayakta kalabilmesi için restorasyon çalışmaları yapılması gerektiğini vurgulayan Büyükakın, "Saat kulesinde yapılacak çok iş var. Çalışmalara başladıktan sonra içerideki bazı bölümlerin de restore edilmesi gerektiği ortaya çıktı. Çatı kısmındaki ahşaplarda ilaveler yapılması gerekiyor. Bunun yanı sıra dış yüzeydeki dekoratif uygulamalar ve saatin tekrar çalışır hale getirilmesi işleri, 180 günde tamamlanacak. Bu yılın sonuna doğru İzmit Saat Kulesi'ni eski görkemiyle, tarihi eserleri gezen hemşerilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükakın'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban ile AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar da eşlik etti.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Kültür Sanat
